- El ministro de Comunicaciones de la Unión lanza la plataforma hiperescalable de interconexión de centros de datos (DCI) de Tejas Networks en el Mobile World Congress

BENGALURU, India y BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) anunció hoy el lanzamiento de TJ1600-D3, su producto de transporte óptico WDM (Multiplexación por división de longitud de onda) versátil de próxima generación, diseñado específicamente para satisfacer la creciente demanda de interconexiones de centros de datos a escala de terabits en todo el mundo.

El producto fue presentado hoy por el Honorable ministro de Comunicaciones (MOC) y Desarrollo de la Región Nororiental (DoNER) de la Unión en el Mobile World Congress (MWC) 2026, celebrado en Barcelona, España.

En relación con la ocasión, el Honorable ministro de Comunicaciones y Desarrollo de la Región Nororiental (DoNER) declaró: «Felicito a Tejas Networks por alcanzar otro hito en el diseño y la fabricación de productos de telecomunicaciones de vanguardia para un mundo impulsado por la IA. Este anuncio subraya su capacidad de I+D de primer nivel y posiciona a la India a la vanguardia de la innovación tecnológica global».

Arnob Roy, director de operaciones y director ejecutivo de Tejas Networks, afirmó: «Los patrones de tráfico han cambiado drásticamente en los últimos años, con escaladores web, operadores y proveedores de la nube construyendo centros de datos cada vez más grandes, clústeres de computación de IA y nodos de IA en el borde. Esto ha llevado a una reestructuración fundamental de las arquitecturas de red modernas, ya que nuestros clientes necesitan productos compactos, energéticamente eficientes e hiperescalables para mover de forma fiable grandes volúmenes de datos a través de estas instalaciones distribuidas. TJ1600-D3 es una solución ideal y con visión de futuro para esta creciente necesidad de conectividad».

Equipado con los últimos procesadores de señal digital (DSP) y chipsets, el TJ1600-D3 está diseñado para operadores y empresas que exigen una capacidad extrema, una fiabilidad de nivel de operador y la mejor eficiencia energética de su clase. Admite una gama de sleds de tráfico optimizados para el rendimiento y la energía, con velocidades de línea flexibles de 400 G a 1,2 T por longitud de onda y una capacidad de almacenamiento de hasta 51,2 Tbps. Los controladores, ventiladores y módulos de potencia redundantes combinados con compatibilidad universal con alimentación CA/CC garantizan que el TJ1600-D3 brinde servicios altamente resilientes en un formato 3-RU optimizado.

Acerca de Tejas Networks Limited

Tejas Networks Ltd. diseña y fabrica productos de redes fijas e inalámbricas de alto rendimiento para proveedores de servicios de telecomunicaciones, proveedores de servicios de internet, servicios públicos, defensa y entidades gubernamentales en más de 75 países. Tejas Networks Ltd. forma parte del Grupo Tata, siendo Panatone Finvest Ltd. (filial de Tata Sons Pvt. Ltd.) el accionista mayoritario.

Si desea más información visite la página web de Tejas Networks Ltd. en http://www.tejasnetworks.com