Plataforma inovadora da Serasa Experian permite que clientes construam seus modelos de crédito e reduzam o tempo de implementação em até 75%

SÃO PAULO, 17 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Serasa Experian acaba de lançar no Brasil uma plataforma global que permite que os clientes construam seus modelos de score de crédito em tempo real, utilizando análises e modelagens a partir da combinação de variáveis próprias com as da Serasa Experian. A ideia é que por meio desta solução online, o Ascend Technology Platform, os usuários consigam reduzir em até 75% o tempo de implantação dos modelos e tomem decisões de negócios mais rápidas e precisas, baseadas em modelos que contemplem dados de todo o mercado.

A solução possibilita que o cliente desenvolva, teste e implemente modelos com a ajuda de técnicas de machine learning, inteligência artificial, linguagens open e ferramentas para modelagem de ponta, sem a necessidade de integrações e esforços de TI internos do cliente. Além disso, a plataforma possui criptografia de alto nível a fim de assegurar os melhores padrões de segurança de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais.

Para o vice-presidente de Serviços de Crédito e Estratégia de Dados da Serasa Experian, Rodrigo Sanchez, com a nova solução é possível desenvolver modelos exclusivos e gerenciar melhor suas carteiras de clientes, melhorando suas políticas de crédito e de análise de limites e reduzindo taxas de inadimplência.

Como funciona

A plataforma inovadora é composta por diversos módulos para criação de modelos de crédito, gestão de carteiras, aquisição de clientes e tomada de decisões rápidas e precisas.

Com o módulo para criação e implantação de modelos, chamado Ascend Analytical Sandbox, o usuário terá acesso via web com duplo fator de autenticação, por meio de um front-end amigável, a um ambiente de big data escalável com alto padrão de segurança da informação e as melhores ferramentas para trabalhar com técnicas avançadas de analytics.

Além disso, os modelos de score desenvolvidos com o Ascend podem ser implantados em ambiente de produção e consumidos via API, String de dados, plataformas ou lote.

Nos Estados Unidos, a solução lançada pela Experian em 2017 já é utilizada por 15 das principais instituições financeiras do país e já recebeu mais de US$100 milhões de investimento em infraestrutura para assegurar alta performance com os melhores padrões de segurança no tratamento de dados.

Para saber mais sobre o Ascend Technology Platform, acesse: ww.serasaexperian.com.br/ascend

