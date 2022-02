Plataforma Intacta2 Xtend® da Bayer irá dobrar oferta de variedades da nova biotecnologia para soja

Durante a 34ª edição do Show Rural Coopavel, realizada em Cascavel (PR) até 11 de fevereiro, os agricultores têm a oportunidade de conhecer os benefícios da plataforma que traz a sojicultura brasileira para um novo patamar de produtividade, além de conferir em um mapa interativo todas as variedades adaptadas para cada região do país. Visitantes podem saber mais sobre os diferentes pilares que compõem a Plataforma i2x, como a proteção ampliada de lagartas e plantas daninhas, treinamentos e acesso a produtos inovadores, além de uma experiência imersiva para comprovar de perto do novo patamar de produtividade em um silo de soja.

"A Plataforma Intacta2 Xtend® contou com pesquisas, estudos e a intensa parceria com produtores rurais e acadêmicos para chegar ao mercado de forma precisa, trazendo um novo patamar de produtividade da soja para o agricultor de forma sustentável. Ela proporciona uma proteção ampliada contra as principais lagartas da cultura da soja, protegendo contra 6 lagartas, além de oferecer ao sojicultor brasileiro soluções inovadoras para o controle de plantas daninhas, especialmente as de folhas largas, pensadas e criadas com uma forte cadeia colaborativa", afirma a líder de lançamento da Intacta2 Xtend®, Natália Carvalho.

"É o primeiro ano que fazemos Intacta2 Xtend, estamos experimentando quatro variedades ao lado da variedade que mais usamos, que é a Intacta RR2 PRO. Apesar de ter sido um ano mais seco, a lavoura está bem bonita e resistiu bem, mesmo sendo mais precoce, se comparada a essa que mais plantamos. Para o próximo ano vamos ampliar o plantio com essa biotecnologia para 10% da área", afirma o produtor Rodolfo Camargo, de Catanduvas (PR).

Outra novidade levada para a feira é o aplicativo i2x Acerte. No estande, produtores podem baixar o app gratuitamente e têm acesso a instruções de como utilizá-lo para o gerenciamento de toda a sua safra e com destaque especial para a inspeção preventiva e periódica dos maquinários agrícolas por meio de um passo a passo de checagem. "Nos pulverizadores, por exemplo, são 19 itens checados, como mangueiras, válvulas, manômetro, pontas e outros. Ao final do processo, é possível gerar um relatório sobre o estado do maquinário, que pode ser compartilhado pelo produtor por meio de aplicativos de mensagem", comenta Matheus Palhano, gerente técnico de lançamento da Plataforma Intacta2 Xtend®.

Outras biotecnologias e soluções para a proteção de cultivos podem ser conferidas durante a feira no Espaço Bayer, que oferece uma experiência totalmente customizada a partir das necessidades e peculiaridades do produtor.

