Plataforma Mulheres Positivas e Europ Assistance oferecem mil licenças de assistência em saúde

Assistência oferece serviço que tira dúvidas e orienta de forma online e gratuita, 24 horas por dia, pelo período de um ano

SÃO PAULO, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A plataforma Mulheres Positivas – que promove o desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres – firmou uma parceria com a Europ Assistance Brasil (EABR) para ofertar um serviço de assistência e orientação em saúde e bem-estar. Ao todo, serão disponibilizadas mil licenças gratuitas, que poderão ser utilizadas durante um período de doze meses. Para terem direito a esse benefício, basta que as interessadas se cadastrarem no aplicativo 'Mulheres Positivas', que pode ser baixado tanto na página da plataforma, como na App Store e na Google Play.

O serviço de Assistência Mulher e Gestante da EABR oferece suporte 24 horas, via telefone ou aplicativo, com dicas e orientações de saúde com profissionais qualificados da área. O atendimento é realizado por uma equipe de enfermagem que atende a paciente e tira dúvidas sobre questões de saúde ou doenças que podem surgir desde a adolescência até a idade madura. Durante a assistência, caso o profissional entenda que há necessidade, ele orientará a usuária a procurar atendimento médico.

"Para ter energia para alcançar seus objetivos, as mulheres que trabalham, cuidam da família e da casa, têm que cuidar também de si mesmas e de sua saúde. Essa assistência oferecida de forma qualificada e segura vai ser um resgate de bem-estar e autoestima para muitas mulheres que estão conosco no Mulheres Positivas", diz a empresária Fabi Saad, fundadora do aplicativo, que já conta com mais de 300 mil downloads.

"Cuidar das pessoas a qualquer hora e em qualquer lugar está no DNA da Europ Assistance Brasil. Por isso, apoiar o Projeto Mulheres Positivas é importante para nós. O produto Assistência Mulher & Gestante é um presente que pode ser utilizado nas diversas fases da vida, desde o esclarecimento de dúvidas na puberdade, nos momentos desafiadores da maternidade e até mesmo na fase mais madura. Entendemos que, com o mundo globalizado e o fácil acesso à informação, é importante oferecermos cuidados diferenciados e conteúdos de especialistas quando tratamos de saúde", afirma Edmara Pinho, coordenadora de Marketing e Comunicação da EABR.

Além das primeiras mil mulheres que ganharão o serviço de assistência pelo período de um ano, todas as que aderirem à campanha terão acesso a um conteúdo informativo sobre saúde e cuidados femininos exclusivamente desenvolvido para esta parceria. "Estamos tão contentes com essa iniciativa que liberamos o acesso sobre orientação à saúde para que todas as mulheres que utilizarem o App Mulheres Positivas se sintam cuidadas, mesmo aquelas que não aderirem à campanha", completa Edmara.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2051902/Mulheres_Positivas.jpg

FONTE Europ Assistance Brasil

