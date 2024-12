Plateforme d'E2IP de détection IA de périphérie avec visionique. Une plateforme d'IA de périphérie basée sur ST Micro

MONTRÉAL, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer le lancement de la plateforme de détection IA de périphérie (E AI SP) d'E2IP, notre plateforme pour les développeurs, les ingénieurs et les adopteurs précoces désireux d'explorer la prochaine frontière de l'informatique IA de périphérie. E AI SP permet d'ajouter de l'intelligence aux appareils en périphérie, libérant ainsi la véritable puissance des appareils intelligents. Activée par le processeur AI MCU de ST Microelectronics, la STM32N6, E AI SP est conçue pour apporter des capacités inégalées de détection générale et de visionique activée par l'IA à des applications verticales transversales sur des dispositifs de périphérie.

La plateforme de détection IA en périphérie combine une vision industrielle haute performance avec un traitement IA en périphérie robuste, fournissant des informations en temps réel et permettant une prise de décision plus intelligente directement sur l'appareil. Avec son intégration transparente de l'apprentissage automatique et la prise en charge des algorithmes d'IA, cette plateforme est conçue pour gérer des applications exigeantes dans les domaines de la médecine, de la sécurité, de l'automatisation industrielle, des villes intelligentes, etc. La plateforme est conçue pour les situations où le temps (faible latence), l'efficacité (faible consommation d'énergie et réduction des transmissions de données) et la sécurité (pas de transmission de données de détection) sont tous importants. Extrêmement compacte et peu gourmande en énergie, l'E AI SP minimise les données qui doivent être stockées et transmises, ce qui permet une prise de décision en temps réel et à faible latence au niveau de l'appareil.

Caractéristiques principales :

Architecture basée sur le STM32N6 : alimentée par le dernier microcontrôleur STM32N6, elle offre une puissance de traitement et une efficacité énergétique exceptionnelles, ainsi qu'une unité de traitement neuronal propriétaire.

: alimentée par le dernier microcontrôleur STM32N6, elle offre une puissance de traitement et une efficacité énergétique exceptionnelles, ainsi qu'une unité de traitement neuronal propriétaire. Traitement de l'IA de périphérie en temps réel : traite les données localement avec une faible latence pour obtenir des informations plus rapidement.

: traite les données localement avec une faible latence pour obtenir des informations plus rapidement. Intégration de la visionique : prise en charge intégrée de la vision par ordinateur, permettant la reconnaissance d'objets en temps réel, le suivi de mouvements et la compréhension intelligente de l'environnement.

: prise en charge intégrée de la vision par ordinateur, permettant la reconnaissance d'objets en temps réel, le suivi de mouvements et la compréhension intelligente de l'environnement. Évolutive : que vous développiez une usine intelligente, un système de véhicule autonome ou un réseau de surveillance amélioré par l'IA, la plateforme est conçue pour s'adapter à diverses applications.

Remarques à l'intention des adopteurs précoces :

L'innovation à la périphérie : exploiter de puissants modèles d'IA et de vision artificielle à la périphérie, en réduisant la dépendance à l'égard des ressources informatiques centralisées et en améliorant la protection de la vie privée.

: exploiter de puissants modèles d'IA et de vision artificielle à la périphérie, en réduisant la dépendance à l'égard des ressources informatiques centralisées et en améliorant la protection de la vie privée. Une solution flexible et pérenne : la plateforme de détection IA de périphérie permet aux utilisateurs de faire évoluer leurs conceptions grâce à un écosystème qui prend en charge les avancées matérielles et logicielles.

: la plateforme de détection IA de périphérie permet aux utilisateurs de faire évoluer leurs conceptions grâce à un écosystème qui prend en charge les avancées matérielles et logicielles. Faible latence, haute efficacité : grâce au traitement en périphérie, la latence est réduite au minimum, ce qui permet d'obtenir des informations en temps quasi réel, ce qui est essentiel pour les applications nécessitant une prise de décision en une fraction de seconde.

: grâce au traitement en périphérie, la latence est réduite au minimum, ce qui permet d'obtenir des informations en temps quasi réel, ce qui est essentiel pour les applications nécessitant une prise de décision en une fraction de seconde. Développement facile : les outils de développement et les modèles de STM32Cube.ai facilitent plus que jamais le démarrage de la détection et de la visionique alimentées par l'IA sans nécessiter d'expertise approfondie en matière de conception matérielle.

« Nous sommes ravis de proposer une plateforme qui accélère l'innovation en matière d'IA à la périphérie pour les applications de détection générale et de visionique », a déclaré Eric St-Jacques, PDG de e 2 ip technologies. « La combinaison de la puissance de traitement, de l'efficacité énergétique et des capacités d'IA d'EaiSP, ainsi que la prise en charge des outils et services de développement, offrent une opportunité sans précédent aux premiers utilisateurs de montrer la voie en matière de solutions intelligentes, alimentées par l'IA, en ajoutant de l'intelligence à la périphérie, là où les capteurs opèrent. »

Disponibilité :

Développée en partenariat avec Siana-Systems, la première version de la plateforme de détection IA de périphérie avec visionique sera disponible à l'achat en janvier 2025 et présentée au CES dans le pavillon ST.

Contactez-nous à l'adresse pour en savoir plus sur notre programme Early Adopter.

À propos de E2IP TECHNOLOGIES

Smart Structural Surfaces™ et dispositifs. Nous créons de nouvelles possibilités grâce à la recherche fondamentale sur les architectures de systèmes intégrés, les sciences des matériaux, l'électronique imprimée et les processus de fabrication avancés. Nos innovations réduisent l'empreinte écologique de l'industrie électronique mondiale, ajoutent de l'intelligence et simplifient la façon dont nous interagissons tous avec les systèmes électroniques dans notre vie quotidienne. E2IP est le partenaire des leaders mondiaux, dans les marchés les plus exigeants, pour l'interface homme-machine, l'Internet des objets industriel et désormais l'IA de périphérie. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.e2ip.com

À propos de ST

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies de semi-conducteurs qui maîtrisent la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs grâce à des installations de fabrication de pointe. Fabricant d'appareils intégrés, nous travaillons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires pour concevoir et fabriquer des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et à leurs opportunités, ainsi qu'à la nécessité de soutenir un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de la puissance et de l'énergie, et le déploiement à grande échelle d'objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes déterminés à atteindre notre objectif de neutralité carbone sur les champs d'application 1 et 2 et partiellement sur le champ d'application 3 d'ici 2027. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.st.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Tracey Stevens, chef de produit, [email protected] ; Ilira Qamirani, responsable marketing, [email protected]

