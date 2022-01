Plateforme technologique de santé mondiale - Proximie - annonce un partenariat avec Vodafone Business pour améliorer l'accès aux soins chirurgicaux et à la formation

Le partenariat accélérera le déploiement de la plateforme Proximie, qui devrait croître plus rapidement en 2022 et au-delà, et fera progresser l'accès aux solutions chirurgicales numériques pour les patients et les professionnels de la santé. Cela permettra de relever deux des principaux défis dans le domaine des soins de santé : rendre la prestation des services de santé plus efficace et offrir une meilleure formation au personnel de santé, deux défis essentiels pour traiter les arriérés chirurgicaux actuels et améliorer les résultats pour les patients.

Les données sont convaincantes sur l'effet de la pandémie dans les soins de santé et le besoin de solutions telles que Proximie. Selon les estimations actuelles, 2,4 millions d'opérations auront été annulées d'ici la fin de l'année 2021, et un rapport de la British Medical Association prévoit que d'ici 2043, les pénuries de personnel médical pourraient atteindre plus de 80 000 médecins.

Proximie crée un réseau mondial de salles d'opération interconnectées par les meilleurs cliniciens du monde, afin de créer une vision future où le plus grand nombre possible d'incisions sont éclairées par l'intelligence artificielle et où les cliniciens sont habilités à fournir des diagnostics, des données et des analyses en temps réel. Les experts en soins de santé peuvent virtuellement « assister », enregistrer et interagir avec n'importe quelle salle d'opération connectée dans le monde pour permettre, accélérer et améliorer le mentorat chirurgical, la surveillance et l'expertise technique.

Le Dr Nadine Hachach-Haram, fondatrice et PDG de Proximie, a déclaré :

« Proximie a commencé l'année 2022 avec un énorme élan grâce à cette dernière annonce de partenariat. Il est impératif d'avoir la meilleure connectivité pour fournir des services de santé numériques à grande échelle. Nous sommes donc ravis de nous associer à Vodafone Business pour tirer parti de ses capacités 5G et de ses technologies de pointe telles que l'Edge Computing.

En misant sur notre relation existante, nous accélérerons le déploiement de notre plateforme au Royaume-Uni et dans toute l'Europe. Nous serons en mesure de fournir des soins chirurgicaux connectés à un public plus large et de continuer à avoir un impact en partageant les meilleures pratiques cliniques et, en fin de compte, en sauvant des vies.

Cela consolide davantage la position de Proximie en tant que meilleure entreprise de sa catégorie et étend notre avance actuelle dans le domaine des technologies de la santé. Nous sommes très heureux de poursuivre la collaboration avec Vodafone Business. »

Mark Allinson, directeur du développement commercial de Vodafone Business, a déclaré :

« Ce partenariat avec Proximie consolide notre relation existante et sera un catalyseur de leur solution de soins chirurgicaux connectés grâce à un accès accru aux technologies et aux plateformes de Vodafone.

Le Vodafone Centre for Health et Deloitte s'engagent à aider davantage de personnes à accéder aux soins de santé en augmentant le nombre de solutions connectées pour les patients et les professionnels de la santé.

Nous comprenons le rôle crucial que jouera la technologie dans la transformation des soins de santé et, en réunissant l'expertise de Proximie et les capacités de Vodafone, nous pouvons accélérer l'innovation nécessaire pour accroître l'efficacité et améliorer les soins aux patients. »

À propos de Proximie

· Proximie est une plateforme technologique de santé mondiale axée sur la numérisation des salles d'opération et de diagnostic.

· La mission de Proximie est de sauver des vies en partageant les meilleures pratiques cliniques du monde. Chaque procédure Proximie peut être enregistrée, analysée et exploitée pour une utilisation future afin de contribuer à l'élaboration des meilleures pratiques.

· En connectant les salles d'opération au niveau mondial, Proximie crée un ensemble de données riche et pertinent qui alimente naturellement les meilleures pratiques dans l'ensemble de l'écosystème des soins de santé, offrant ainsi des soins chirurgicaux connectés au niveau mondial.

· Fondée par le Dr Nadine Hachach-Haram, Proximie a réalisé des dizaines de milliers d'interactions chirurgicales et a été déployée dans plus de 500 hôpitaux dans 50 pays.

· Proximie a des contrats avec plus de 35 grandes entreprises de matériel médical et a accès à 90 % des salles d'opération et des salles de diagnostic au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans l'Union européenne.

· Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.proximie.com ou suivre @ProximieAR sur Twitter.

