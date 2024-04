Platforma Temu dołączyła do Anti-Phishing Working Group w ramach walki z oszustwami internetowymi

BOSTON, 26 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Temu, platforma e-commerce znana z wysokiej jakości produktów w przystępnej cenie, została członkiem Anti-Phishing Working Group (APWG) – międzynarodowej koalicji na rzecz walki z kradzieżą tożsamości i oszustwami internetowymi.

APWG powstała w 2003 r. z inicjatywy czołowych spółek technologicznych, instytucji finansowych, największych firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem oraz agencji rządowych. Celem organizacji jest zwalczanie cyberprzestępstw. W ramach współpracy podmioty wymieniają się danymi, prowadzą badania oraz realizują publiczne kampanie uświadamiające. Phishing to bardzo powszechny typ cyberprzestępstwa polegający na próbach nielegalnego pozyskania wrażliwych danych z wykorzystaniem wprowadzających w błąd kanałów komunikacji.

W 2023 r. APWG udokumentowała rekordowo wysoką liczbę ataków phishingowych na całym świecie – blisko 5 mln – co pokazuje, że zagrożenie jest coraz większe.

Firma Temu, jako członek grupy, będzie mogła dzielić się swoim doświadczeniem w dziedzinie ochrony danych klienta i udaremniania prób podszywania się pod inne osoby. Platforma liczy również na możliwość czerpania z doświadczeń innych członków oraz rozwoju najnowszych dobrych praktyk w zakresie walki z phishingiem i kradzieżą tożsamości.

„Bezpieczeństwo robienia zakupów ma ogromne znaczenie dla naszych klientów, tym bardziej w kontekście globalnej ekspansji naszej platformy – powiedział rzecznik Temu. Członkostwo w APWG pokazuje, że przywiązujemy wagę do ochrony naszych użytkowników przed oszustwami finansowymi i chcemy być na bieżąco z aktualnymi dobrymi praktykami w dziedzinie zapobiegania cyberprzestępczości – dodał."

Decyzja o wejściu do grupy roboczej wpisuje się w prowadzone przez platformę działania na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska zakupowego dla klientów. Platforma powstała w Stanach Zjednoczonych i na przestrzeni lat znacznie rozwinęła się, obecnie obejmując swym zasięgiem 58 rynków na całym świecie.

W lutym platforma Temu uzyskała certyfikat bezpieczeństwa MASA przyznawany dla aplikacji mobilnych (Mobile Application Security Assessment) przez DEKRA - międzynarodowego lidera niezależnej certyfikacji. To kolejny dowód na to, że platforma stawia na bezpieczeństwo użytkowników i ochronę ich danych. W listopadzie natomiast platforma nawiązała współpracę z HackerOne – mieszczącą się w San Francisco firmą z branży cyberbezpieczeństwa – w celu uruchomienia programu bug bounty mającego zachęcać etycznych hakerów do wykrywania i zgłaszania luk w bezpieczeństwie. Ponadto Temu wzmocniła bezpieczeństwo logowania użytkowników, wprowadzając weryfikację wielostopniową.

Temu

Temu to marketplace skupiający miliony sprzedawców, producentów i marek na całym świecie z konsumentami. Misją platformy jest wspieranie ich w tym, by mogli w pełni realizować swój potencjał. Oferując wysokiej jakości produkty w możliwie najprzystępniejszej cenie, platforma chce tworzyć dla konsumentów i sprzedawców inkluzywną przestrzeń do realizacji marzeń.

APWG

Anti-Phishing Working Group (APWG) powstało w 2003 r. jako stowarzyszenie branżowe o charakterze not-for-profit, które za cel stawia sobie wyeliminowanie kradzieży tożsamości i oszustw będących rezultatem rosnącego problemu phishingu, oprogramowania crimeware i spoofingu poczty elektronicznej. Do członkostwa w grupie zapraszane są instytucje finansowe, detaliczni sprzedawcy internetowi, dostawcy usług internetowych, firmy tworzące rozwiązania, organy ścigania, agencje rządowe, organizacje będące sygnatariuszami traktatów wielostronnych oraz organizacje pozarządowe. W działaniach APWG uczestniczy ponad 2,2 tys. przedsiębiorstw na całym świecie.