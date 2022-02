Platzi concede bolsas de estudos a 500 amantes do futebol

A concessão das bolsas para estudar por um mês na plataforma busca unir os valores do time de futebol Granada CF e da Platzi, cujos slogans promovem o "Nunca Parar de Aprender" e a "Eterna Luta". Com esse propósito, as bolsas de estudo serão oferecidas às primeiras 500 pessoas que se registrarem no site www.platzi.com/granada , que disponibilizará o formulário até 13 de fevereiro.

O anúncio do patrocínio, feito no mês passado, agitou as redes sociais e foi tendência de tópicos no Twitter, graças ao entusiasmo da torcida e da comunidade da Platzi. A plataforma, assim como o clube, confia no talento dos jovens, que conseguiram sete jogos invictos na La Liga durante essa temporada, inclusive uma vitória perante o Atlético de Madrid e um empate contra o Barcelona.

Tendo em vista prosseguir com a missão de melhorar a vida das pessoas por meio da educação, a concessão de bolsas de estudo apoiará aquelas que seguem essa filosofia para estudar na Platzi. O objetivo é dar um incentivo para que pessoas aficionadas do futebol e que ainda não sejam alunos da Platzi, obtenham essas bolsas e deem o primeiro passo para fazer parte dessa comunidade de aprendizagem.

"Os valores que promovem os esportes estão relacionados com a determinação e o esforço. Queremos que mais alunos se unam a nossa comunidade", afirmou Christian Van Der Henst, cofundador e diretor de operações da Platzi.

Sobre a Platzi

A Platzi é uma plataforma de EdTech na qual se pode ter acesso a mais de 800 cursos em diferentes áreas de estudo com foco em tecnologia, que vão da engenharia e desenvolvimento, design e experiência do usuário até o ensino de inglês. Em 2015, ela se transformou na primeira empresa de origem latina a ser admitida na Y Combinator, a aceleradora de startups mais importante do mundo. Em 2021, a startup conseguiu arrecadar 60 milhões de dólares durante uma rodada de investimentos da Série B.

