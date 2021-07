Platzi lança escola de inglês on-line

Dentro da pesquisa, a equipe da Platzi constatou que os alunos com apenas um nível B1 de inglês estavam ganhando um salário 45% superior ao salário normal.

O trabalho remoto abriu mais oportunidades de trabalho com grandes empresas estrangeiras para trabalhar no setor de tecnologia ou em outros setores, em cargos relacionados com programação, design UX/UI e marketing. No entanto, o inglês é indispensável para se ter acesso a esse tipo de cargos.

O mais interessante do modelo da Platzi é que ele conserva o apoio em comunidade e que são aulas assíncronas e atividades com recursos interativos, reconhecimento da voz para melhorar a pronúncia e reuniões para prática.

O alunos podem aprender em qualquer lugar do mundo e no horário que preferirem. A Platzi English Academy é o lugar para aprender inglês on-line de forma eficaz, desde os níveis básicos até poder falar fluentemente com pessoas nativas.

Na Platzi English Academy, é feito um teste para identificar o nível de inglês do aluno e, a partir daí, desenvolver seu próprio roteiro de aprendizagem.

"Aprender inglês nunca havia sido tão importante. Sabe-se muito bem que as pessoas que aprendem essa língua melhoram sua vida profissional e ganham muito mais. Por isso, na Platzi, queremos ajudar você a ser uma dessas pessoas, queremos que você aprenda inglês da maneira mais rápida e eficaz possível", afirmou Jess Harris, diretor da Platzi English Academy.

Sobre a Platzi: A educação, especialmente a especialização, nos mercados emergentes requer um impulso, esforço e tempo que muito poucos possuem. Em 2011, Freddy Vega e Christian Van Der Henst, lançaram uma plataforma de ensino on-line chamada Mejorando.la. Dois anos depois, e com o objetivo de que seus cursos atingissem um nível mundial, criaram a Platzi e levaram o negócio para o Vale do Silício. Em dezembro de 2014, a Platzi foi uma das 114 startups escolhidas, entre 5.600 candidatas, pela Y Combinator para um programa de três meses de consultoria e investimento. A empresa foi a primeira de origem latina a ser admitida na Y Combinator. Em 2018, a Platzi ganhou o prêmio Ernst & Young Entrepreneurs como "Melhor Startup Edtech" e, nesse mesmo ano, a Foundation Capital a escolheu para injetar um investimento de 6 milhões de dólares, para que ela se expandisse para mercados importantes como Espanha e Brasil e também ampliasse seu portfólio de ensino, agregando 20 cursos novos à plataforma a cada mês.

