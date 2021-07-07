Плавучие солнечные электростанции прокладывают Сингапуру путь к углеродной нейтральности

Эта морская солнечная электростанция площадью 5 гектаров, разработанная компанией Sunseap Group, являющейся поставщиком комплексных решений в области солнечной энергетики в Сингапуре, имеет размер, эквивалентный пяти футбольным полям. При наличии 13 312 солнечных панелей, 40 инверторов и более 30 тысяч «поплавков» она производит приблизительно до 6 022 500 кВт·ч энергии в год, обеспечивая достаточное электропитание для 1250 четырехкомнатных квартир муниципального жилого фонда на острове и компенсируя около 4258 тонн углекислого газа.

Солнечные электростанции: естественный следующий шаг Сингапура по борьбе с изменением климата

В 2021 году правительство Сингапура объявило о начале реализации Сингапурского зеленого плана на период до 2030 года. Эта общенациональная инициатива, направленная на продвижение национальной повестки дня Сингапура в области устойчивого развития, последовала за объявлением в 2020 году о том, что Сингапур планирует вдвое сократить свои пиковые выбросы парниковых газов к 2050 году. Концепция заключается в достижении нетто-нулевого уровня выбросов к 2050 году, однако это возможно только в том случае, если страна существенно снизит свою зависимость от ископаемых видов топлива. Поэтому крайне важно найти альтернативные способы выработки электроэнергии, поскольку 97% производства электроэнергии в Сингапуре приходится на долю природного газа.

Сингапур, ограниченный своими небольшими размерами, не имеет доступа к природным и возобновляемым источникам энергии, таким как ветряная и гидроэлектрическая энергия. В то же время Сингапур, расположенный практически на экваторе, имеет высокий среднегодовой уровень энергетической освещенности солнечного излучения. Проще говоря, здесь много солнечного света. В связи с этим одной из ключевых задач в рамках Зеленого плана на период до 2030 года является четырехкратное увеличение использования солнечной энергии до пикового значения 1,5 ГВт к 2025 году с планируемым достижением пика в 2 ГВт к 2030 году.

Однако для того чтобы Сингапур достиг таких амбициозных целей и раскрыл истинный потенциал экологически чистой солнечной энергетики, стране необходимо перейти к использованию самых современных технологий.

Неблагоприятные условия требуют усовершенствованных технологий

Пространственные ограничения Сингапура заставили компанию Sunseap направить свой взор за береговую линию в открытое море в качестве жизнеспособной альтернативы возобновляемой энергетике, что в конечном итоге привело к развертыванию фотоэлектрической системы в прибрежных водах страны. При этом компания Sunseap также достигла еще одного рубежа — строительства подводной кабельной системы, соединяющей плавучую платформу с материком, и создания электрической распределительной сети напряжением 22 кВ.

В отличие от внутренних водоемов открытое море подвержено воздействию различных погодных условий и имеет склонность к различным изменениям, от колебаний температуры и сильного волнения до коррозионного характера соленой воды. Такие неблагоприятные условия в сочетании с биообрастанием, характерным для теплых тропических вод, где на поверхностях скапливаются микроорганизмы, растения, водоросли и мелкая фауна, потенциально могут ускорять процесс ухудшения свойств компонентов фотоэлектрической системы, в частности инверторов.

Используя свой опыт в области интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и облачных вычислений, компания Huawei внедряет новейшие информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в фотоэлектрическое оборудование для оптимизации процесса выработки электроэнергии. Компания Sunseap выбрала Huawei для поставки проверенных в эксплуатации интеллектуальных высоковольтных инверторов — Huawei SUN2000-90KTL-H2 — в целях повышения КПД, а также уровней безопасности и надежности плавучей солнечной электростанции.

«Для нас большая честь оказаться выбранными компанией Sunseap — одним из сингапурских разработчиков комплексных решений для солнечной энергетики — в качестве поставщика лучших в отрасли преобразователей солнечной энергии для одного из крупнейших в мире морских плавучих объектов, вырабатывающих фотоэлектрическую энергию, — заявил руководитель азиатско-тихоокеанского подразделения цифровой энергетики компании Huawei Брюс Ли (Bruce Li). — Компания Huawei, являющаяся экспертом в области интеграции цифровых и электротехнических технологий, стремится помогать людям и промышленным отраслям по всему миру в получении выгод от использования экологически чистой солнечной энергии с использованием ее инновационных технологий Smart PV, ускоряющих переход к возобновляемой энергетике. Мы с нетерпением ожидаем начала тесного сотрудничества с компанией Sunseap и возможности внести свой вклад в реализацию Зеленого плана Сингапура на период до 2030 года».

Поддержка «Зеленого плана» Сингапура с помощью интеллектуальных фотоэлектрических систем

Инверторы Huawei уже внесли свой вклад в производство гигаваттных объемов электроэнергии системами солнечной энергетики по всему миру, продемонстрировав способность компании к успешной работе в любых масштабах и при любых условиях. Кроме того, инверторы прошли серию испытаний на солевую коррозию и теплоотвод, которые продемонстрировали их устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды и температурам в диапазоне от -55 до 80°C. Используя инверторы Huawei, компания Sunseap смогла оптимизировать процессы эксплуатации и технического обслуживания (O&M) плавучей платформы, а также предотвратить образование ржавчины и общий износ материалов.

Помимо функциональных преимуществ модульная конструкция обеспечивает быстроту и легкость развертывания с минимальной необходимостью в корректировках на объекте. Такая простота развертывания стала еще одним важным отличительным моментом, определившим выбор компании Sunseap в пользу Huawei как технологического партнера.

Вице-президент компании Sunseap по инженерно-техническим вопросам Шон Тань (Shawn Tan) заявил следующее: «Мобильность высоковольтных инверторов компании Huawei является одной из ключевых особенностей, поскольку она позволила нам установить инверторы непосредственно на плавучую платформу рядом с фотоэлектрическими панелями. Это устранило необходимость в шлангах для кабелей постоянного тока и блоках сумматоров постоянного тока, сократив расходы и сроки развертывания. Благодаря уникальной конструкции инверторов отвод тепла осуществляется более эффективно, повышая общую надежность всей фотоэлектрической системы на солнечных батареях».

Внедряя интеллектуальные высоковольтные инверторы Huawei, компания Sunseap также оптимизировала процесс эксплуатации и технического обслуживания, и теперь ее технические специалисты могут проводить ежедневные плановые проверки дистанционно. Руководитель отдела развития бизнеса и управления проектами компании Sunseap Уилсон Цэнь (Wilson Tsen) прокомментировал это событие следующим образом: «Благодаря разработанной компанией Huawei технологии Smart PV Solution и ее интеллектуальной платформе эксплуатации и технического обслуживания мы можем более удобно и легко проводить плановый осмотр и техническое обслуживание оборудования электростанции, поплавковых элементов и якорных растяжек. Технология Huawei просто меняет правила игры: мы можем не только диагностировать возникающие на станции проблемы дистанционно, но и устранять неполадки без необходимости физического присутствия на объекте».

Можно надеяться, что выполнение этого проекта и время, затраченное на его подключение сети, послужат готовой схемой для реализации аналогичных инициатив в других густонаселенных странах региона, испытывающих нехватку земель под застройку.

Соучредитель и глава компании Sunseap Фрэнк Пхуань (Frank Phuan) отметил следующее: «Зеленый план сингапурского правительства представляет собой решительное намерение противостоять изменению климата, и имеющаяся здесь морская плавучая электростанция с пиковой мощностью 5 МВт является лишь небольшим шагом вперед на пути к углеродной нейтральности. Я надеюсь, что в перспективе компании Sunseap и Huawei продолжат вносить свой вклад в развитие экологически чистого энергетического ландшафта в Сингапуре».

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