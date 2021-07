Là où le soleil rencontre la mer : l'énergie photovoltaïque flottante offshore alimente le parcours de Singapour vers la neutralité carbone

Développée par Sunseap Group, un fournisseur de solutions d'énergie solaire à Singapour, la centrale solaire de cinq hectares en mer est équivalente en taille à cinq terrains de football. Avec 13 312 panneaux solaires, 40 onduleurs et plus de 30 000 flotteurs, on estime qu'elle produit jusqu'à 6 022 500 kWh d'énergie par année, fournissant suffisamment d'énergie pour 1 250 logements sociaux de quatre pièces sur l'île et compensant une quantité estimée à 4 258 tonnes de dioxyde de carbone.

Énergie solaire photovoltaïque : une nouvelle étape naturelle pour Singapour face au changement climatique

En 2021, le gouvernement de Singapour a annoncé le Plan vert de Singapour pour 2030. Cette initiative nationale visant à faire progresser le programme national de Singapour en matière de développement durable a fait suite à l'annonce, en 2020, selon laquelle Singapour visera à réduire de moitié ses émissions maximales de gaz à effet de serre d'ici 2050. L'objectif est d'atteindre l'objectif de « zéro émission nette » d'ici 2050 mais il ne peut être atteint que si le pays réduit considérablement sa dépendance aux combustibles fossiles. Il est donc essentiel de trouver d'autres méthodes de production d'électricité car le gaz naturel est responsable de 97 % de la production d'électricité à Singapour.

Limitée par sa petite taille, Singapour n'a pas accès à des sources d'énergie naturelles et renouvelables comme l'énergie éolienne et hydroélectrique. Cependant, situé presque sur l'équateur, Singapour bénéficie d'un rayonnement solaire annuel moyen élevé. En termes simples, à Singapour, le soleil brille. À ce titre, l'un des principaux objectifs du Plan vert 2030 est de quadrupler le déploiement de l'énergie solaire à 1,5 GW-crête d'ici 2025, avec d'autres plans pour atteindre 2 GW-crête d'ici 2030.

Toutefois, pour que Singapour atteigne des objectifs aussi ambitieux et libère le véritable potentiel de l'énergie solaire photovoltaïque verte, elle doit se tourner vers des technologies de pointe.

Des conditions défavorables exigent une technologie renforcée

Les contraintes spatiales de Singapour ont amené Sunseap à envisager une installation offshore, au grand large, comme une alternative viable à l'énergie renouvelable, même si le système photovoltaïque a finalement été déployé dans les eaux côtières. Ce faisant, Sunseap a également franchi une autre étape : la construction d'un système de câbles sous-marins reliant la plateforme flottante au continent, créant un réseau de distribution électrique de 22 kV.

Contrairement aux plans d'eau intérieurs, le grand large est sujet à un éventail de conditions et à des changements, des fluctuations de température et des houles rugueuses à la nature corrosive de l'eau salée. De telles conditions défavorables, combinées à l'encrassement biologique que l'on trouve habituellement dans les eaux tropicales chaudes – où les microorganismes, les plantes, les algues et les petits animaux s'accumulent sur les surfaces – peuvent potentiellement accélérer la dégradation des composants du système photovoltaïque, tels que les onduleurs.

En tirant parti de son expertise en matière d'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et du cloud, Huawei introduit les dernières technologies de l'information et des communications (TIC) dans les équipements photovoltaïques pour optimiser la production d'énergie. Sunseap a choisi Huawei pour fournir ses onduleurs intelligents éprouvés sur le terrain — Huawei SUN2000-90KTL-H2 — afin de rendre le parc solaire flottant plus efficace, plus sûr et plus fiable.

« Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés par Sunseap, un fournisseur de solutions d'énergie solaire à Singapour, pour fournir des onduleurs solaires de pointe pour l'un des plus grands projets d'énergie photovoltaïque flottante offshore au monde », a déclaré Bruce Li, directeur général de la division dédiée à la puissance numérique de Huawei Asia-Pacific Enterprise. « En tant qu'expert de l'intégration des technologies numériques et de l'électronique de puissance, Huawei s'engage à aider les individus et les industries du monde entier à bénéficier d'une énergie solaire propre avec ses solutions Smart PV Solution innovantes, accélérant la transition vers les énergies renouvelables. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler en étroite collaboration avec Sunseap et de contribuer au Plan vert 2030 de Singapour. »

Les solutions photovoltaïques intelligentes au service du « Plan vert » de Singapour

Les onduleurs Huawei ont déjà contribué à la production de gigawatts d'électricité dans les systèmes solaires de services publics dans le monde entier, démontrant la capacité de l'entreprise à fonctionner avec succès à n'importe quelle échelle et dans toutes les conditions. De plus, les onduleurs ont fait l'objet d'une série de tests relatifs à la corrosion saline et à la dissipation thermique, démontrant leur résilience aux environnements difficiles et aux températures allant de -55 °C à 80 °C. En déployant des onduleurs Huawei, Sunseap a été en mesure de simplifier le processus d'exploitation et d'entretien de la plate-forme flottante, ainsi que de prévenir la rouille et l'usure générale des matériaux.

Outre les avantages liés aux performances, une conception modulaire garantit un déploiement rapide et facile, avec un minimum de réglages nécessaires sur site. Cette facilité de déploiement était un autre facteur de différenciation essentiel qui a conduit Sunseap à choisir Huawei comme partenaire technologique.

Shawn Tan, vice-président de l'ingénierie à Sunseap, a déclaré : « La portabilité des onduleurs de chaîne de Huawei a été une caractéristique clé car elle nous a permis d'installer les onduleurs directement sur la plateforme flottante, à côté des panneaux photovoltaïques. Cela a éliminé le besoin d'un tuyau de câble à courant continu et de boîtes de jonction à courant continu, réduisant ainsi les coûts et les délais de déploiement. Grâce à la conception unique des onduleurs, la chaleur est dissipée plus efficacement, ce qui augmente la fiabilité globale de l'ensemble du système solaire photovoltaïque. »

En installant les onduleurs de chaîne intelligents de Huawei, Sunseap a également simplifié le processus d'exploitation et d'entretien, et ses ingénieurs sont désormais en mesure d'effectuer des vérifications quotidiennes à distance. Wilson Tsen, responsable du développement commercial et de la gestion de projet à Sunseap, a fait les commentaires suivants : « Grâce à la solution Smart PV Solution de Huawei et à sa plateforme d'exploitation et d'entretien intelligente, nous sommes en mesure d'effectuer les inspections et les opérations de maintenance de routine des équipements de l'usine, des flotteurs et des lignes d'amarrage avec plus de commodité et de facilité. La technologie de Huawei a tout simplement changé la donne : non seulement nous pouvons diagnostiquer les problèmes des centrales à distance, mais nous pouvons également les résoudre sans avoir à être physiquement sur place. »

L'achèvement de ce projet et le temps qu'il a fallu pour raccorder le réseau devraient servir de modèle à d'autres pays de la région, peu peuplés et densément peuplés, pour déployer des initiatives similaires.

Frank Phuan, cofondateur et directeur général de Sunseap, a fait la remarque suivante : « Le Plan vert du gouvernement de Singapour est un engagement ferme contre le changement climatique et la centrale flottante offshore de 5 MW-crête que nous avons ici n'est qu'un petit pas en avant sur la voie de la neutralité carbone. J'espère qu'à l'avenir, Sunseap et Huawei continueront de contribuer au paysage de l'énergie propre ici à Singapour. »

