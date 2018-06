Play2Live implémente des tâches interactives pour streamers basées sur les réseaux neuronaux

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/702937/Play2Live.jpg )

Play2Live (P2L) - la première plateforme de streaming décentralisée au monde pour gamers et fans d'e-sports - a implémenté des algorithmes pour la surveillance en temps réel du vidéo en streaming, la reconnaissance d'un contenu vidéo et d'objets complexes basée sur le réseau neuronal, permettant de définir des tâches interactives pour les streamers et les spectateurs, et de vérifier que la tâche a été accomplie. Ceci fournira un nouveau niveau d'interaction entre les utilisateurs de plateforme et établira une économie pour le jeton LUC (Level Up Coin) - seul moyen de paiement dans P2L.

En utilisant un gestionnaire de tâche avancé, les spectateurs pourront définir des tâches pour les streamers en choisissant différentes conditions. En votant sur P2L avec des jetons LUC, les utilisateurs peuvent fixer le prix de la prestation d'une tâche spécifique pour leurs streamers favoris, notamment : mettre le streamer au défi de compléter le jeux au niveau de difficulté le plus élevé, ou d'utiliser une arme, un équipement ou des compétences spécifiques dans une période donnée sur un emplacement spécifique (en jouant Fortnite, par exemple, éliminer 10 adversaires dans Flush Factory en utilisant des Sniper Rifles), continuer le streaming pendant trois heures de rang ou commencer un flux dans un jeu différent, etc.

N'importe quel autre utilisateur peut soutenir les tâches avec des jetons LUC ou assigner leurs propres tâches. Un streamer peut accomplir toutes les tâches et recevoir tous les jetons ou accomplir certaines d'entre elles et en recevoir moins. En cas de succès, le streamer reçoit une récompense égale au prix de la tâche, et en cas d'échec tous les jetons sont rendus aux spectateurs. Comment déterminer si une tâche a été accomplie par le streamer ou pas ? Le réseau neuronal surveille le flux et détermine avec la plus grande précision si la tâche a été accomplie. En fait, la tâche elle-même est un contrat intelligent avec un dépôt en jetons LUC.

Les utilisateurs engagés le plus activement reçoivent des récompenses en LUC. Ceci permet la ludification de la plateforme entière ; plus les utilisateurs participent activement aux diverses activités, plus ils gagnent de jetons.

Alexey Burdyko, PDG et fondateur de Play2Live :

« Play2Live facilite de nombreux types d'interaction entre un streamer et un spectateur, y compris un système bilatéral de tâches, un processus de génération de contenu optimisé et beaucoup d'autres. Comparé aux options simplistes de don et de communication dans le chat fournies par les plateformes existantes, il s'agit d'un réel pas en avant en termes d'interaction. Nous utilisons un algorithme de vision par ordinateur pour analyser la vidéo en streaming. Ce sont des réseaux neuronaux formés pour la reconnaissance sur leurs propres ensembles de données, y compris Time Series et OCR, et le HUD des jeux. Nous avons réalisé une optimisation globale des algorithmes pour accélérer la durée de fonctionnement du système. Ceci permettra de lancer l'analyse du flux même sur l'équipement sans GPU. À l'avenir, ceci permettra aussi d'effectuer l'analyse sur un équipement à lecteur de bande plutôt que sur des serveurs Play2Live, et de transmettre des métadonnées avec le flux vidéo avec les résultats de l'analyse. Nous sommes confiants que l'implémentation de cette fonctionnalité permettra de changer le mode de visualisation de ce type de contenu pour toujours. »

Vladislav Arbatov, directeur de la technologie chez Play2Live, est chargé de la formation du réseau neuronal. Arbatov est l'auteur et le leader des développements en IA dans les domaines de la vision par ordinateur et du traitement du langage naturel, le créateur d'algorithmes efficaces pour la reconnaissance visuelle automatisée de la condition humaine, le créateur du premier Neuronaming de service IA et d'un certain nombre de systèmes de dialogue destinés aux grandes entreprises.

Vladislav Arbatov, directeur de la technologie chez Play2Live :

« Des tâches interactives seront développées pour chaque jeu populaire, et d'ici la fin de l'année, cette fonctionnalité sera disponible pour plus de 300 jeux. Le système interne de formation d'un réseau neuronal permettra d'ajouter de nouveaux types d'évènements le plus rapidement possible. Nous comptons également travailler en étroite collaboration avec la communauté des utilisateurs - nous demanderons aux fans quelles tâches seraient les plus intéressantes pour un jeu particulier. »

