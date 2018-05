Play2Live lance un fonds de capital-risque pour investir dans les industries du jeu et de l'e-sport

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/632229/Play2Live_Logo.jpg )



Alexey Burdyko, PDG et fondateur de Play2Live, deviendra directeur associé du fonds. Il est l'un des chefs de file du marché des e-sports en Europe de l'Est et en CEI. Play2Live a levé un total de 30 millions de dollars de fonds à l'occasion d'une vente de jetons couronnée de succès organisée sous sa direction.

Le fonds sera orienté sur des projets issus de pays de l'Europe de l'Est et de la CEI. Chacun de ces projets recevra un financement pouvant aller de 50 000 à 150 000 dollars. L'équipe du fonds a d'ores et déjà prévu de tenir des hackathons de 48 heures à Minsk, Moscou et Kazan, qui réuniront des développeurs, des spécialistes du développement de jeu ainsi que des professionnels de l'apprentissage automatique et des blockchains. Pour chaque hackathon, la cagnotte des prix sera de 10 000 dollars. À ces occasions, le fonds s'intéressera aux projets développés dans les domaines de la vision par ordinateur dans les jeux, de l'entraînement du comportement intellectuel des personnages de jeu, de l'optimisation des stratégies de jeu, de l'analyse des données de jeu et des prédictions des résultats des parties. Ces hackathons seront les premiers du genre en Europe de l'Est à associer technologie blockchain et industrie du jeu. Par ailleurs, le fonds annoncera les premiers accords dans les prochains mois.

« Il est extrêmement important pour nous de soutenir le marché de l'e-sport, dynamique et riche en opportunités. Chaque jour, nous recevons des appels concernant des projets en préparation pour la vente de jetons ou de différentes start-ups à la recherche de financements. Afin de les aider de la manière la plus efficace et d'identifier les plus prometteurs d'entre eux, nous avons décidé, conjointement avec les partenaires et les investisseurs de Play2Live, de lancer un fonds et de commencer à travailler sans attendre. Et, bien évidemment, nous tiendrons compte des potentiels de synergie avec Play2Live. Notre plateforme propose un écosystème étendu et ouvert aux partenariats avec de jeunes acteurs prometteurs du marché », déclare Alexey Burdyko.

L'équipe du fonds réunira des chefs de file du marché mondial du jeu, de l'e-sport et des industries du capital-risque. Le fonds créera un conseil consultatif de pointe composé de représentants de grandes sociétés d'e-sport actuelles et de professionnels du marché du jeu. « Nous souhaiterions inviter des investisseurs et d'autres fonds à collaborer avec nous, car les perspectives dans cette industrie sont énormes et nous les comprenons mieux que quiconque. Notre expérience et nos connexions aideront l'ensemble des partenaires à connaître la réussite », conclut Alexey.

