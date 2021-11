Player emergente do setor social+NFT "Boom" lança campanha de recompensa por bugs

SINGAPURA, 18 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Boom é um importante player na emergente revolução social+NFT que se tornará um pilar importante do metaverso de recebimento de pagamentos. Como uma plataforma social+NFT descentralizada, a Boom permite que os usuários interajam com grandes líderes de opinião em todo o mundo e os apoiem significativamente, ao mesmo tempo que ganham recompensas.

O social+NFT é a revolução social de nosso tempo

Depois de receber muita propaganda recentemente, as pessoas começaram a selecionar o que o "metaverso" realmente será. Porém, ao contrário de muitas opiniões, o metaverso não será um lugar definido no espaço cibernético, mas será, na verdade, uma época em que nossas vidas serão ainda mais on-line.

O social+NFT será o terceiro e tão esperado pilar na construção do metaverso e será a maior mudança em nosso comportamento social desde o advento da Internet. Como animais sociais, todos compartilhamos o desejo de fazer parte de uma comunidade e buscamos compromissos significativos uns com os outros.

A Boom está à frente no jogo

A Boom é a plataforma social para a próxima etapa da revolução descentralizada. Utilizando o poder dos NFTs, os usuários da Boom estarão sempre no controle completo de seus ativos, escolhendo onde e como usá-los e exibi-los conforme desejarem.

A Boom também será uma oportunidade para as pessoas expressarem suas opiniões em espaços abertos e privados. Os usuários poderão compartilhar com o mundo seus conhecimentos sobre um assunto ou colaborar com um grupo de indivíduos com ideias semelhantes para inovar e dar vida a novas ideias.

Detalhes da campanha de recompensa por bugs

Para comemorar o lançamento da versão beta da Boom, a equipe está procurando trabalhar com membros apaixonados da comunidade em todo o mundo para melhorar o aplicativo. Recompensas em USDT serão concedidas aos usuários que encontrarem bugs ou erros no sistema, além de problemas relacionados à experiência do usuário ou interface do usuário. A equipe também aceitará sugestões quanto ao projeto e funcionamento do aplicativo, emitindo recompensas para as mais úteis.

A campanha terá duração de sete dias, entre 17 e 24 de novembro.

Como participar

Siga a Boom no Twitter (https://twitter.com/boomapporg) e participe do grupo oficial no Telegram (https://t.me/Boomapp_org). Baixe o aplicativo da Boom a partir do link compartilhado no grupo do Telegram. Crie uma conta e brinque com a versão beta da Boom. Faça capturas de tela de bugs ou recomendações de otimização. Preencha o formulário "Bug e Recomendação" compartilhado no grupo do Telegram. Aguarde para receber suas recompensas em USDT.

Regras para receber as recompensas da campanha de bugs

"Bugs" referem-se a problemas que afetam o funcionamento do aplicativo.

- USDT 100 serão concedidos para cada GRANDE bug informado

- USDT 50 serão concedidos para cada PEQUENO bug informado.

"Recomendações" referem-se a sugestões de melhorias que podem ser feitas. Estão incluídos nas recomendações erros de exibição, desalinhamento da interface do usuário, ideias de recursos ou outras sugestões que melhorariam a experiência do usuário.

- USDT 20 serão concedidos para cada sugestão excelente.

- USDT 10 serão concedidos para cada sugestão admissível.

Observação: NÃO HÁ LIMITE para o número de bugs ou recomendações que um usuário pode enviar.

Os bugs e as recomendações enviados serão avaliados quanto à validade pela equipe de desenvolvimento da Boom, e as recompensas serão concedidas após o final do período de testes.

O que vem a seguir para a Boom?

À medida que o aplicativo se tornar cada vez mais refinado por meio do estágio beta, a equipe de desenvolvimento da Boom começará a trazer grandes líderes de opinião para a plataforma. Com a primeira geração de líderes de opinião em preparação, cada vez mais eventos promocionais serão organizados para atrair usuários adicionais e aumentar organicamente o alcance e a popularidade da plataforma.

Além de uma comunidade em crescimento, há muitas outras excelentes funcionalidade por vir, já que a Boom está pronta para ser a próxima maior coisa na revolução descentralizada. A social+NFT será a próxima maior tendência para estabelecer um metaverso, e a Boom está liderando o movimento.

FONTE Boom

