PlayFusion et Games Workshop s'associent pour créer un nouveau jeu de cartes RA Warhammer physique et numérique

« En s'associant à Games Workshop, nous concrétisons un rêve de longue date, à savoir contribuer à l'univers de Warhammer. La plus grande partie de notre équipe et moi-même avons grandi en appartenant à la communauté Warhammer, et c'est donc un immense honneur pour nous tous non seulement de nous associer à une entreprise britannique aussi emblématique, mais également de contribuer à l'une des propriétés intellectuelles originales et les meilleures au monde », explique Mark Gerhard, PDG et cofondateur de PlayFusion. « C'est avec passion que nous mettons au point une manière riche et innovante permettant à la communauté et aux autres de vivre Age of Sigmar. »

PlayFusion lancera le nouveau Warhammer Age of Sigmar Champions en juillet 2018. Ce jeu de cartes à collectionner physiques fera appel à des centaines de cartes à collectionner que les joueurs pourront utiliser pour créer leurs propres jeux qui correspondent à leur stratégie et tactique. Les cartes physiques prendront également vie lorsqu'elles seront visionnées avec le Enhanced Reality Engine™ de PlayFusion, permettant aux fans d'accéder à plusieurs options de jeu améliorées tout en bénéficiant d'une nouvelle manière excitante d'explorer l'univers de Warhammer Age of Sigmar. PlayFusion continuera de s'associer à Games Workshop pendant les nombreuses prochaines années afin d'offrir de nouvelles expansions de jeu et de nouvelles cartes.

Disponible pour iOS, Android et PC, ce jeu donnera à la communauté Warhammer une nouvelle manière de découvrir l'univers soit physiquement, soit sur leur appareil préféré avec un jeu en ligne. Warhammer Age of Sigmar Champions proposera également des expériences « physique au numérique » inédites permettant aux joueurs d'importer leurs cartes physiques dans le jeu numérique et de jouer en ligne.

« Travailler avec un groupe aussi talentueux et accompli que PlayFusion est un privilège absolu. Leur passion, leur savoir-faire technologique ou encore leur approche selon laquelle rien n'est impossible a été véritablement impressionnant », ajoute Jon Gillard, responsable des licences pour Games Workshop. « Prendre la richesse de Warhammer Age of Sigmar pour la fusionner à leur jeu innovant hybride physique/numérique de cartes à collectionner est déjà une combinaison gagnante, mais si vous ajoutez une fonctionnalité RA sympa et ce jeu, vous avez quelque chose de réellement spécial. »

Les fans peuvent se préenregistrer pour Warhammer Age of Sigmar Champions sur www.warhammerchampions.com. Plus d'informations seront fournies à la conférence Games Developers de San Francisco.

A propos de PlayFusion

Avec son siège à Cambridge, le paradis technologique du Royaume-Uni, PlayFusion est une société technologique plusieurs fois primée qui est à l'avant-garde de l'avenir du divertissement faisant appel à la réalité augmentée. Utilisant la technologie exclusive de visionique de pointe, le Enhanced Reality Engine™ intègre en toute transparence les mondes physique et numérique, permettant à la prochaine génération de créateurs, de conteurs et d'amuseurs de proposer des expériences véritablement magiques et captivantes. La propriété intellectuelle créative phare de PlayFusion, Lightseekers, est l'un des titres JCC avec la croissance la plus rapide.

A propos de Games Workshop

Games Workshop® Group PLC (LES : GAW.L), qui a son siège à Nottingham (Royaume-Uni), produit les meilleures miniatures imaginaires au monde. Games Workshop conçoit, fabrique, commercialise et distribue sa gamme de jeux, soldats miniatures, romans et maquettes Warhammer®: Age of Sigmar® et Warhammer® 40,000® via plus de 469 de ses propres boutiques (de la marque Games Workshop® ou Warhammer®), sa boutique en ligne www.games-workshop.com et des filières de distribution indépendantes dans plus de 50 pays à travers le monde. Pour plus d'informations sur Games Workshop et ses autres marques et gammes de produits affiliés (comme sa division d'édition 'Black Library' et son studio de miniatures spéciales en résine 'Forge World'), rendez-vous sur www.games-workshop.com.

