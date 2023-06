Playing.io participa no mais importante evento de iGaming, Bettech e apostas esportivas na América Latina

A principal plataforma global de igaming blockchain estará presente como exibidor na BiS SiGMA Americas 2023, de 14 a 17 de junho, em São Paulo

SÃO PAULO, 13 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A feira BiS - Brazilian iGaming Summit - que ocorrerá nos próximos dias no Transamérica Expo Center, na cidade de São Paulo, será o principal ponto de encontro dos profissionais de iGaming, Bettech e apostas esportivas de toda a América Latina. Os especialistas do setor, juntamente com as principais empresas, se encontrarão para explorar os desafios do setor, novas oportunidades e possibilidades de inovação, bem como as melhores práticas no campo. As discussões também incluirão avanços em tecnologia e estratégias, e os participantes terão a chance de realizar networking e conhecer em primeira mão as novidades do setor.

Playing.io confirmada na feira BIS

Como nova participante no setor de gaming no Brasil, a Playing.io oferece um produto abrangente de apostas e gaming online, e participa do evento pela primeira vez. A empresa exibirá sua plataforma de blockchain de ponta e o conjunto completo de produtos de igaming. Com uma programação completa de atividades, incluindo palestras, workshops, mostras, jantares e eventos VIP, a BiS também será anfitriã de agendas das marcas, prometendo eventos customizados para os seus clientes e para as comunidades que são fãs de suas plataformas. A Playing.io preparou um happy hour especial em área exclusiva para receber visitantes, jornalistas e convidados e clientes da plataforma, que ocorrerá entre os dias 15 e 17, a partir das 15h00, em seu estande G160. Os visitantes poderão se encontrar com personalidades dos mundos do futebol e da internet, com a presença do "Luva de Pedreiro", "Ronald Lopes" e "Iman Ali Dib", todos presentes no estande da Playing.io.

De acordo com o CEO da empresa, Richard Hogg, a Playing.io considera o evento como uma oportunidade de se aproximar do seu público no Brasil. Ele enxerga o Brasil como uma grande fonte de produção de games, e entende a localização necessária para adaptação ao público no país: "Consideramos este evento como uma oportunidade de marcar presença no Brasil e ver de perto e aprofundar o relacionamento entre os nossos clientes e suas comunidades de jogadores. O Brasil é um país bem posicionado para hospedar este evento e estamos contentes de estar aqui discutindo os desenvolvimentos em nosso setor. Nosso objetivo é nos tornarmos uma liderança global em apostas online e gaming utilizando as mais recentes tecnologias de blockchain, que colocam os nossos clientes em primeiro lugar. Consideramos o lançamento no Brasil bastante estratégico como uma operação a seguir daqui em diante."

A empresa também terá a oportunidade de lançar de Programa de Afiliação no Brasil, o qual, por meio da recomendação de novos membros, oferece aos vários benefícios aos jogadores cadastrados, como um ganho de 5 USDT (criptomoeda) para cada indicação, além de comissões muito competitivas, entre outros. "Temos observado que o nosso modelo é muito atraente para os jogadores em todo o mundo, pois ele pode gerar um fluxo de receitas no longo prazo. Cada vez que um jogador indicado efetua uma aposta, a pessoa que o indicou recebe uma porcentagem variável de comissão, independentemente do resultado. Desejamos que todos os jogadores se divirtam em nossa plataforma, seja vencendo as apostas ou pelo jogo em si", acrescentou Hogg.

Os organizadores esperam receber mais de 5.000 participantes de 50 países. O Encontro inclui eventos co-alocados, como o LATAM Affiliates, o Affiliate Grand Slam e, pela primeira vez, o Bet Expo, destinado a apostadores e traders esportivos. O congresso também reunirá mais de 100 palestrantes em 70 horas de conteúdo. "O evento está crescendo cada vez mais, com muitas pessoas interessadas em participar. Estamos certos de que ele fará história nesse setor no Brasil. Ele será um sucesso sem precedentes", afirmam os organizadores Alessandro Valente, Carlos Cardama e Yudi Osughi.

Os interessados em participar do evento podem se inscrever no site Link e acessar a programação da Playing.io de 14 a 17 de junho, no estande G160 no Expo Center em São Paulo.

Sobre a Playing.io

A Playing.io é uma plataforma de jogos personalizados licenciada e certificada feita sob medida para os entusiastas de cassinos online. A empresa é responsável por desenvolver sistemas blockchain considerados número um em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2100353/Playing_io_na_bis_2023.jpg

