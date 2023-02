PlayLottoGlobal será lançada em 1º de Março, no Brasil e México.

A plataforma digital PlayLottoGlobal inova a forma como as loterias são jogadas em todo o mundo.

LAS VEGAS, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O PLG Group Inc. d/b/a PlayLottoGlobal, será lançada em 1º de Março, como uma das maiores plataformas de jogos online disponíveis em todo o Brasil e México, como a 9ª maior e uma das mais populares opções de loteria do mundo, jogos de cassino ao vivo, slots e raspadinhas. Até o final do primeiro trimestre de 2023, a plataforma estará disponível em até 180 países. Fundada pela Todd Poindexter e pela Ann Requa, a PlayLottoGlobal oferece aos usuários uma experiência digital única, que oferece conveniência e acessibilidade para jogar suas opções preferidas de jogos, por meio de uma experiência online totalmente digitalizada.

"Nossa equipe experiente e global, tem sido incrível, já que nos preparamos para lançar o mais recente e inovador espaço de jogos digitais, que oferecerá aos usuários em todo o mundo um lugar para vivenciar seus jogos favoritos, desde o conforto de sua casa", disse Todd Poindexter, CEO e fundador da PlayLottoGlobal. "Nossa plataforma também oferece aos usuários e profissionais de marketing a oportunidade de participar do programa de embaixadores, de dois níveis de afiliados e apenas convidados da PlayLottoGlobal, o que lhes dá a oportunidade de ganhar renda recorrente, residual e passiva em clientes que eles apresentam que jogam na loteria, cassino online e jogos eletrônicos".

O site exigirá uma conexão com a internet e estará disponível em desktops e na maioria dos dispositivos móveis. Os métodos de pagamento aceitos incluem cartões de débito/crédito, criptomoeda e vários outros métodos de pagamento digital. Todos os pagamentos serão na forma de dólares americanos e euros.

A PlayLottoGlobal está totalmente licenciado pela Curaçao Gaming Commission. Esta licença permite que eles operem em até 180 jurisdições.

Sobre a PlayLottoGlobal

Fundada por Todd Poindexter e Ann Requa, a PlayLottoGlobal é uma plataforma de jogos 100% digital governada pela Curaçao Gaming Commission. A PlayLottoGlobal hospeda uma ampla seleção de vários jogos de cassino e loterias mundiais; a PlayLottoGlobal atenderá até 180 países em todo o mundo. É necessária a conexão com a internet para jogar, e o site pode ser acessado por meio de todos os dispositivos móveis. A PlayLottoGlobal cria uma experiência segura, única e agradável, sem o incômodo de viajar para o local de jogos mais próximo. A PlayLottoGlobal aceita cartões de crédito/débito, criptomoedas e vários outros métodos de pagamento digital.

