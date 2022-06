PlayMatch combina educação e games para mudar modelo de aprendizado entre adolescentes

A plataforma da PlayMatch é oferecida no modelo freemium, em que os estudantes podem ter acesso gratuito a ligas escolares, desafios escolares de temáticas diversas como STHEM (Science, Technology, Humanity, Engineering e Mathematics) e conteúdos com dicas de jogos e de criação de conteúdo. Já na parte paga, a PlayMatch Premium, que custa R$ 99,90 mensais, o aluno tem direito a uma trilha de conteúdo especial, onde vai aprender habilidades transversais, participar de missões, desafios, quests e poderá ganhar prêmios no Ranking PlayMatch.

A PlayMatch foi criada em 2019 e fechou o ano passado com aproximadamente 800% de crescimento em faturamento. Este ano espera crescer 10 vezes. "Nascemos com o objetivo de tornar a educação muito mais atrativa aos nativos digitais. A ideia é falar uma linguagem que eles entendem. Assim, o ensino fica mais orgânico, fácil e prazeroso", enfatiza Gabriel Vinícius, CEO da PlayMatch, de apenas 27 anos.

Segundo Vinícius, a empresa está na vanguarda do ensino, porque está criando outro padrão de valor para o aprendizado de jovens, a partir da combinação entre games e conteúdo orientado para soft skills. Um modelo relevante para alunos, pais e gestores de educação", acrescenta.

A PlayMatch oferece educação complementar 100% digital e conectada aos esports, entregando uma jornada de aprendizado natural, amplamente integrada ao universo da geração Z e Alpha.

A startup tem parceria com mais de 8 mil escolas brasileiras e tem previsão de fechar o ano com 20 mil escolas, com a pretensão de alcançar um milhão de alunos em 2023. "Temos uma equipe interna que aborda escolas em todo o Brasil. A maior parte está nas regiões Sul e Sudeste", explica o executivo.

O INÍCIO DA MAIOR COMPETIÇÃO DE ESPORTS DO PAÍS

Gabriel Vinicius, que já empreendia em outros negócios, e Edilson Fernandes, empreendedor no setor de educação, se uniram em 2018 para conectar conhecimento sobre games e educação para criar um modelo disruptivo de ensino de soft skills, usando os games mais jogados pelos jovens entre 12 e 18 anos.

Os empreendedores desejavam tornar o processo de aprendizagem no país mais atrativo para os nativos digitais, por meio dos esports e dos maiores games do mundo. Foi aí que surgiu a Primeira Liga Escolar Brasileira de Esports, que hoje é a maior competição de esports escolar do país. Um ano depois criaram a PlayMatch. A startup é parceira oficial da Epic Games.

Sobre a PlayMatch

Primeira plataforma única e gamificada no Brasil, onde jovens aprendem jogando o que não é ensinado nas escolas de ensino formal, como pensamento lógico, empreendedorismo e liderança. A empresa está na vanguarda da criação de outro padrão de valor para o aprendizado de jovens, a partir da combinação entre games e conteúdo orientado para soft skills. Parceira oficial da Epic Games, é responsável pela Primeira Liga Escolar Brasileira de Esports, que hoje é a maior competição de esports escolar do país. @plamatchbr Blog da PlayMatch LinkedIn Gabriel Vinícius LinkedIn Edilson Fernandes

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1838451/Edilson_e_Gabriel___PlayMatch.jpg

FONTE PlayMatch

SOURCE PlayMatch