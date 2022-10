Playrix va mettre fin à ses activités en Russie et en Biélorussie

DUBLIN, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- En raison de la poursuite de l'agression contre l'Ukraine et afin de maintenir ses activités, Playrix annonce qu'elle se retire de la Russie et de Biélorussie.

Depuis le début de la guerre, l'entreprise a suspendu ses activités commerciales en Russie et en Biélorussie, ouvert des bureaux supplémentaires en Europe et transféré des centaines d'employés. Parmi les nouvelles mesures :

Fermeture de tous les bureaux de l'entreprise en Russie et en Biélorussie

Cessation de toutes les activités des studios situés en Russie et en Biélorussie

Transfert du personnel restant en Russie et en Biélorussie vers d'autres pays.

Playrix est déterminé à maintenir ses activités en Ukraine et à apporter un soutien continu à l'ensemble de ses 1 500 employés sur place.

À propos de Playrix :

Playrix est une société internationale de développement de jeux, basée à Dublin, en Irlande. La société fait partie des cinq principaux développeurs de jeux mobiles indépendants au monde, et le premier en Europe. Ses jeux - Gardenscapes, Homescapes, Fishdom, et Township - ont une base d'utilisateurs de plus de 100 millions de joueurs dans le monde entier. Les employés de Playrix sont répartis dans plus de 30 pays travaillant à distance ou dans l'un des nombreux bureaux de l'entreprise en Europe.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1917529/Playrix_Logo.jpg

SOURCE Playrix