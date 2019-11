Plex Systems materializa la ventaja competitiva de los fabricantes con un flexible sistema de ejecución de manufactura

Plex MES: la mejor solución para fábricas en su clase

Plex MES capitaliza la pericia de la compañía como proveedora de soluciones unificadas MES y ERP en nube, y ofrece una solución del tamaño adecuado que es ideal para aquellas compañías comprometidas con un sistema empresarial de negocios que, a la vez, buscan optimizar sus operaciones de manufactura. El diseño de Plex MES fue concebido para enlazar de manera tersa los conocimientos de la planta a la administración ejecutiva, haciendo posible que la producción entregue información operativa relevante en tiempo real a las funciones clave dentro de toda la organización y empoderando a todas las personas para que tomen mejores decisiones de negocios.

"A medida que los sistemas tradicionales de ejecución de manufactura (MES) maduran, es maravilloso ver a Plex lanzar una solución integral basada en nube que da practicidad a la propuesta de un despliegue de programas de transformación industrial en múltiples lugares", dijo Andrew Hughes, analista principal de LNS Research. "Gracias a la conectividad de los bordes en las plantas y la integración nativa en nube, la escalabilidad (ese conocido talón de Aquiles del despliegue MES) será alcanzable con menos riesgos y costos".

Plex MES da a los fabricantes acceso a las capacidades clave que se necesitan para la manufactura inteligente, entre ellas:

Control a prueba de errores: Los procesos coreografiados de producción pasan directamente del plan de control de calidad a fin de acortar los tiempos del ciclo y mejorar la eficiencia. Se cuenta con un panel único de control para operador que no usa papel y es fácil de usar, permitiendo una mayor productividad y una menor incidencia de errores por captura manual. El control de calidad en línea rige las tareas de calidad para asegurarse del cumplimiento con las hojas de verificación y la elaboración de informes de producción en tiempo real permite la toma de decisiones en tiempo real.

Los procesos coreografiados de producción pasan directamente del plan de control de calidad a fin de acortar los tiempos del ciclo y mejorar la eficiencia. Se cuenta con un panel único de control para operador que no usa papel y es fácil de usar, permitiendo una mayor productividad y una menor incidencia de errores por captura manual. El control de calidad en línea rige las tareas de calidad para asegurarse del cumplimiento con las hojas de verificación y la elaboración de informes de producción en tiempo real permite la toma de decisiones en tiempo real. Visibilidad en alta resolución: Puede accederse al ciclo completo de vida de la producción, desde la materia prima hasta los bienes terminados, desde cualquier lugar y cualquier dispositivo conectado. Las operaciones se monitorean en tiempo real con inteligencia de manufactura para tomar decisiones de manera más precisa. El riesgo de cumplimiento se mitiga mediante información de rastreabilidad orientada por base de datos, mientras que la mayor visibilidad del desempeño de los activos genera más oportunidades de mejora continua.

Puede accederse al ciclo completo de vida de la producción, desde la materia prima hasta los bienes terminados, desde cualquier lugar y cualquier dispositivo conectado. Las operaciones se monitorean en tiempo real con inteligencia de manufactura para tomar decisiones de manera más precisa. El riesgo de cumplimiento se mitiga mediante información de rastreabilidad orientada por base de datos, mientras que la mayor visibilidad del desempeño de los activos genera más oportunidades de mejora continua. Conectividad impecable: La solución MES configurable en nube está conectada por diseño. Es fácil de desplegar y estandarizarse en toda la empresa al tiempo que se enlaza a los sistemas empresariales como ERP corporativa. La conectividad de los bordes a la automatización industrial garantiza el registro de la producción a capacidad operativa en Plex MES en la nube. La solución Plex MES está totalmente unificada, reduciendo así el riesgo de interrupción que es común en un MES que comprende soluciones en múltiples puntos.

"Hay una necesidad desatendida entre las grandes organizaciones: aprovechar los invaluables datos generados en plantas de todo el mundo", dijo Bill Berutti, director general de Plex Systems. "Plex MES atiende esa necesidad al consolidar nuestros 20 años de pericia en manufactura en una solución inteligente de manufactura altamente dirigida que habilita la visibilidad operativa, la transparencia y la precisión, ayudando a los fabricantes a estandarizar las operaciones entre numerosas plantas".

Según la edición 2019 del informe Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems,1 "Para 2024, 50% de las soluciones MES incluirán plataformas industriales IoT (IIoT) sincronizadas con aplicaciones de gestión de operaciones de manufactura (MOM) basadas en microservicios, y harán posible la gestión, el control, la recopilación de datos y los análisis de las transacción en tiempo casi real".

Plex Industrial IoT, lanzada en mayo de 2019, permite a los fabricantes, permite a los fabricantes enlazarse con la planta y simplificar la capacidad de recopilar, contextualizar y reaccionar en tiempo real a los datos operativos a fin de mejorar las eficiencias y la efectividad, y garantizar el tiempo de funcionamiento. Las plataformas IoT están diseñadas para complementar las soluciones ERP y MES de Plex al añadir una capa más de capacidades y conocimientos expertos.

Plex Systems fue recientemente reconocida por Gartner como Challenger (empresa desafiante) en la edición 2019 de su informe Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems.1 Para dicha investigación, Gartner evalúa la integridad de la visión de los proveedores y su capacidad de ejecución. Plex se ha posicionado en el punto máximo de integridad de visión en el cuadrante de las empresas desafiantes y ha mejorado su puesto en capacidad de ejecución en relación con el año previo.

1 Fuente: Gartner, "Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems", Rick Franzosa, 29 de octubre de 2019

Descargo de responsabilidad de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio presentado en sus publicaciones sobre investigaciones, y no aconseja a los usuarios de tecnología usar únicamente aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones sobre investigaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización para investigaciones de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner niega toda garantía, explícita o implícita, en relación con esta investigación, incluidas cualesquiera garantías o capacidad de comercialización o idoneidad con un fin específico.

Las reseñas de Gartner Peer Insights son opiniones subjetivas de usuarios finales a título individual con base en su propia experiencia y no representan la opinión de Gartner o sus afiliadas.

Acerca de Plex Systems

Plex Systems, Inc.® entrega soluciones industriales IoT, MES y ERP líderes en el sector a fabricantes en industrias de proceso e industrias discretas. Plex fue pionera en las soluciones en nube para la línea de producción al enlazar proveedores, máquinas, personas, sistemas, datos y clientes con capacidades fáciles de configurar, innovación continua y reducción de costos informáticos. Con el lema insignia With insight from the shop floor to the top floor®, Plex Manufacturing Cloud® ayuda a las compañías a ver y entender cada aspecto de su ecosistema empresarial, y les permite transformar sus negocios y liderar con precisión, eficiencia y agilidad en un mercado en constante cambio. Más información en www.plex.com.

©2019 Plex Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Plex Manufacturing Cloud y el logo de Plex son marcas comerciales registradas de Plex Systems, Inc.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1030296/Plex_Systems_Control_Panel_Screenshot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/646104/Plex_Systems_Logo.jpg

FUENTE Plex Systems

Related Links

http://www.plex.com



SOURCE Plex Systems