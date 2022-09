Plintron Americas expande relacionamento com T-Mobile

BELLEVUE, Washington, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Plintron Americas anunciou hoje que expandiu seu relacionamento estratégico com a T-Mobile por meio de um acordo atualizado que habilita a Plintron a ampliar suas oportunidades como agregador de MVNO da T-Mobile.

O acordo amplia o ótimo relacionamento que a T-Mobile e a Plintron construíram nos últimos dez anos. Joe Phillips, CEO da Plintron Americas disse: "Estamos entusiasmados em continuar a expansão do nosso relacionamento com a T-Mobile. Com uma presença global que inclui a integração com mais de 40 operadoras móveis em todo o mundo e soluções MVNO para mais de 143 marcas em mais de 30 países em seis continentes, a Plintron continua a ter enorme crescimento com soluções expandidas para criar oportunidades dinâmicas para as MVNOs e permitir que as marcas ampliem suas ofertas com serviços móveis."

"O acordo ampliado com a Plintron abre oportunidades para habilitar múltiplas MVNOs em vários mercados sem fio de nicho na maior rede 5G nacional, mais rápida e mais confiável do país", disse Dan Thygesen, vice-presidente sênior da T-Mobile Wholesale. "O valor estratégico que a Plintron traz para a T-Mobile Wholesale só cresce com a adição desses novos recursos."

5G: dispositivo capacitado exigido; cobertura não disponível em algumas regiões. Alguns usos podem exigir um determinado plano ou recurso; consulte o site T-mobile.com. Mais rápido: com base nas velocidades 5G medianas e gerais combinadas de acordo com a análise das velocidades de download de dados 5G do Speed test Intelligence® para o segundo trimestre de 2022, realizada pela Ookla®. As marcas comerciais da Ookla são utilizadas sob licença e reimpressas com permissão. Mais confiável: de acordo com um relatório de auditoria conduzido pela empresa independente terceirizada umlaut contendo dados crowdsourced para experiência do usuário, incluindo a conclusão da tarefa coletada de novembro de 2021 a maio de 2022. Informações completas no site :www.umlaut.com/en/benchmarking/USA.

Sobre a Plintron

A Plintron é uma empresa de tecnologia de comunicação digital que habilita as marcas a adquirir e engajar clientes. Ela é a maior provedora de serviços MVNA/MVNE completos presente em vários países do mundo e com uma base de clientes em seis continentes. Nos EUA, a empresa está sediada em Bellevue, WA., A empresa mantém serviços de rede móvel em mais de 30 países em seis continentes com o suporte de mais de mil profissionais de telecomunicações.

A Plintron lançou mais de 143 MVNOs e mais de 165 milhões de assinantes móveis e ganhou muitos prêmios internacionais do setor, como o "MVNE do Ano" no Congresso Mundial de MVNOs 2022.



