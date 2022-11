Plintron, Konic e HMD anunciam uma parceria estratégica de aparelhos para melhorar a experiência do cliente

CIDADE DO MÉXICO, 9 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A HMD MEXICO e a Konic, uma operadora de rede móvel virtual (mobile virtual network operator - MVNO), desenvolvida pela Plintron, anunciaram uma parceria estratégica na qual um cartão SIM Konic com quatro meses de uso ilimitado de dados será oferecido com modelos de aparelhos Nokia selecionados. Atualmente, vários mercados on-line estão vendendo o pacote, como o TotalPlay SHOP e o Mercadolibre

Ali Banuelos, gerente geral da HMD México, declarou: "Empreendemos esforços contínuos para melhorar os produtos para os nossos clientes. Esta iniciativa nos permite explorar o forte segmento de MVNO em crescimento no México e temos o prazer de operá-lo em conjunto com nossos parceiros Plintron e Konic."

O gerente geral da Konic, Fernando Rodriguez, ficou agradavelmente surpreso com a popularidade do pacote. "Observamos que essa combinação faz sentido para muitas pessoas. Você compra um excelente telefone Nokia e recebe quatro meses de dados incluídos. Fazemos análises semanais de feedback dos clientes e nossos assinantes adoram."

A oferta está sendo testada no site de comércio eletrônico TotalPlay e Mercadolibre com o Nokia C21, o Nokia C20, o Nokia C30 e o Nokia G21. O pacote do kit de vendas inclui um Konic SIM, com dados domésticos ilimitados gratuitos, válido por quatro meses. Após o vencimento do período de utilização gratuita de quatro meses, o cliente pode acessar o site www.konic.life e recarregar o saldo de um conjunto de planos atraentes.

A Konic é desenvolvida pela Plintron, que lançou vários OMVs no mercado mexicano em sua plataforma MVNA. Subhashree Radhakrishnan, vice-presidente e cofundador da Plintron, disse: "A Plintron está comprometida em apoiar essas propostas inovadoras integradas como parte de sua missão de catalisar o crescimento do mercado mexicano de OMV".

A Plintron espera apoiar essas iniciativas no futuro para ajudar a acelerar o crescimento do atual mercado de 9,2 milhões de assinantes de OMV mexicano.

Sobre a Plintron

A Plintron é uma empresa de tecnologia de comunicação digital que permite às marcas adquirir e engajar clientes. A empresa é a maior provedora de serviços MVNA e MVNE completos presente em vários países do mundo e com uma base de clientes em seis continentes. Com serviços de rede móvel em mais de 31 países em seis continentes e com o suporte de mais de mil profissionais de telecomunicações, a Plintron lançou mais de 143 MVNOs / OMVs e tem mais de 165 milhões de assinantes móveis. A Plintron ganhou vários prêmios globais do setor, incluindo o "MVNE of the Year" no Congresso Mundial de MVNOs 2022.

