Plintron recebe licença de MVNO para atuar na Colômbia

O Ministério de Tecnologias da Informação e Comunicações da Colômbia concedeu à Plintron Colombia SAS uma licença de Operadora de Telefonia Móvel Virtual (MVNO, na sigla em inglês). A licença permite que a Plintron Colombia ofereça serviços de MVNO/OMV na Colômbia.

A Plintron é a maior provedora de serviços integrais de MVNA/MVNE do mundo e conta com uma base de clientes em mais de 28 países em seis continentes. Ela presta seus serviços a MNOs, MVNOs, empresas e provedores de serviços de IoT.

O mercado de MVNO colombiano está avaliado atualmente em 3,6 bilhões de dólares e espera-se que chegue a 6,4 bilhões de dólares a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,6 por cento até 2027. São mais de 3,4 milhões de assinantes de MVNO. As MVNOs colombianas se concentram dominantemente no segmento de consumo, avaliado em 0,26 bilhão de dólares; no entanto, espera-se que o segmento empresarial cresça a uma taxa de CAGR substancial de 9,3 por cento até 2027, chegando a 0,15 bilhão de dólares.

Atualmente, o modelo de MVNO completo domina o mercado colombiano de MVNOs com faturamento de 0,22 bilhão de dólares. Todos os principais modelos de mercado de MVNO, incluindo desconto, empresas, mídia, migrante e varejo, estão presentes na Colômbia.

A Plintron, com suas ofertas de IoT, também está preparada para alavancar o segmento de MVNOs M2M existente na Colômbia, que está projetado para se tornar o segmento de crescimento mais rápido com um CAGR de 9,9 por cento até 2027.

As marcas colombianas populares também serão capacitadas pela Plintron a se tornar MVNOs e estender suas ofertas para o segmento móvel, aumentando assim o compromisso e a lealdade do cliente.

Tempos animadores estão por vir para o ecossistema móvel colombiano, uma vez que a entrada da Plintron beneficiará todas as partes interessadas, incluindo MNOs, MVNOs, empresas e provedores de serviços de IoT.

A Plintron espera contribuir para o crescimento do robusto mercado colombiano de MVNOs e o catalisará para ultrapassar o número de 7,7 milhões de assinantes previsto até 2027.



O Plintron Group é o maior provedor integral de MVNA e MVNE e CPaaS presente em vários países do mundo com uma base de clientes em seis continentes. Com serviços de rede móvel em 30 países de seis continentes e com o suporte de mais de mil profissionais de telecomunicações, a Plintron lançou mais de 140 MVNOs e conseguiu mais de 150 milhões de assinantes móveis.

