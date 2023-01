Plnenie prísľubu celkového vzdelávania - Education Cannot Wait (Vzdelanie nepočká)

Investícia do vzdelávania – najmä pre deti zasiahnuté krízou a konfliktmi – je investíciou do lepšej budúcnosti.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vzdelávania musia svetoví lídri splniť sľub, že do roku 2030 zabezpečia kvalitné vzdelanie pre všetkých.

On February 16, world leaders are gathering for the Education Cannot Wait High-Level Financing Conference in Geneva. Hosted by ECW and Switzerland - and co-convened by Colombia, Germany, Niger, Norway and South Sudan - the conference provides world leaders with the opportunity to deliver on our promise of education for all.

Vzdelanie je investíciou do mieru tam, kde je vojna, investíciou do rovnosti tam, kde je nespravodlivosť, investíciou do prosperity tam, kde je chudoba.

Nemýľte sa, je tu globálna kríza vzdelávania, ktorá ohrozuje rozpad desaťročí výdobytkov rozvoja, podnieti nové konflikty a zastaví hospodársky a sociálny pokrok na celom svete.

Ako zdôraznil generálny tajomník OSN António Guterres na minuloročnom summite o transformácii vzdelávania: „Ak chceme do roku 2030 transformovať náš svet, ako sa to predpokladá v Cieľoch udržateľného rozvoja, potom musí medzinárodné spoločenstvo venovať tejto kríze (vzdelávania) pozornosť, ktorú si zaslúži."

Keď bol v roku 2016 založený globálny fond Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach Education Cannot Wait (ECW), odhadovali sme, že 75 miliónov detí zasiahnutých krízou potrebuje podporu vo vzdelávaní. Dnes sa toto číslo strojnásobilo na 222 miliónov.

Odhaduje sa, že z 222 miliónov detí, ktorým právo na vzdelanie vytrhli z rúk množiace sa dôsledky konfliktov, klimatických zmien a iných dlhotrvajúcich kríz, nechodí do školy celkovo 78 miliónov detí – čo je viac ako celkový počet obyvateľov Francúzska, Talianska alebo Spojeného kráľovstva.

Ako sme videli pri vojne na Ukrajine, problémoch venezuelskej migrácie do Kolumbie a Južnej Ameriky, neodpustiteľnom odopieraní vzdelávania dievčat v Afganistane a ničivom suchu spôsobenom klimatickými zmenami v Africkom rohu, ktoré malo za následok vážny hladomor pre 22 miliónov ľudí, žijeme v prepojenom svete.

Problémy Afriky, Blízkeho východu, Južnej Ameriky a ďalších oblastí sú problémami sveta, sú našimi spoločnými problémami. Uprostred konfliktov, migrácie a klimatických zmien sa vlády ako Kolumbia snažia zabezpečiť deťom v ťažko dostupných okrajových častiach tie najzákladnejšie podmienky na život a vzdelanie.

Existuje nádej. Prijatím nového spôsobu práce a poskytovaním rýchlej humanitárnej pomoci a hĺbky rozvoja sa fond ECW a jeho strategickí partneri len za päť rokov dostali k 7 miliónom detí, pričom v nasledujúcich štyroch rokoch plánujú zvýšiť toto číslo o 20 miliónov.

16. februára sa svetoví lídri stretávajú na Konferencii na vysokej úrovni o financovaní v rámci fondu Education Cannot Wait (Vzdelanie nepočká) v Ženeve. Konferencia, ktorú organizujú fond ECW a Švajčiarsko a ktorú spoločne zvolávajú Kolumbia, Nemecko, Niger, Nórsko a Južný Sudán, poskytuje svetovým lídrom, podnikom, nadáciám a majetným jednotlivcom príležitosť splniť prísľub vzdelávania pre všetkých. Cieľom je získať počas nasledujúcich štyroch rokov 1,5 miliardy USD.

Ako spoluorganizátori tohto významného podujatia vyzývame ľudí na celom svete, aby investovali do prísľubu vzdelania. Je to najlepšia investícia, akú by sme mohli urobiť pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Sľúbili sme, že to dodržíme.

Vyhlásenie spoločne podpísali: federálny radca Švajčiarskej konfederácie Ignazio Cassis, spolková ministerka pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Nemecka Svenja Schulze, minister školstva Nigeru Ibrahim Natatou, ministerka medzinárodného rozvoja Nórska Anne Beathe Tvinnereim, ministerka všeobecného vzdelávania a výučby Južného Sudánu Awut Deng Acuil, minister školstva Kolumbie Alejandro Gaviria, bývalý predseda vlády Spojeného kráľovstva, osobitný vyslanec OSN pre globálne vzdelávanie a predseda riadiacej skupiny ECW na vysokej úrovni Rt. Hon. Gordon Brown.

