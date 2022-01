PLP ANUNCIA AQUISIÇÃO DA MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA

CLEVELAND, 13 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Preformed Line Products Company (NASDAQ: PLPC) anunciou hoje que adquiriu a Maxxweld Conectores Elétricos Ltda.

Fundada em 1991 e com sede em Curitiba, no Brasil, a Maxxweld projeta e fabrica sistemas de conectores de subestações e ferragens de acessórios para sistemas de CA de alta tensão, e é líder de mercado no Brasil. A aquisição da Maxxweld expandirá muito os recursos operacionais e técnicos da PLP na região, ao mesmo tempo em que apoiará sua estratégia geral global de subestações.

"A aquisição da Maxxweld aprimora ainda mais o alcance operacional de nosso negócio global de subestações e traz consigo uma grande equipe de pessoas talentosas que serão fundamentais para expandir nossos negócios de subestações na América do Sul", afirmou o CEO e presidente da PLP, Rob Ruhlman. "A adição da Maxxweld ao nosso grupo global de subestações expandirá significativamente nossa capacidade de atender aos nossos clientes de serviços públicos em toda a região e em todo o mundo."

SOBRE A PLP

A PLP protege as conexões mais críticas do mundo, criando redes mais fortes e mais confiáveis. Por apresentarem desempenho superior e mais duradouro, as soluções de engenharia de precisão da empresa contam com a confiança de provedores de energia e comunicações em todo o mundo. Com unidades em mais de 20 países, a PLP atua como uma empresa global unida, oferecendo produtos de alta qualidade e serviços incomparáveis para clientes em todo o mundo.

