Plume, leader des services intelligents, remporte d'importants partenariats en Allemagne

- Deutsche Glasfaser, le principal fournisseur de services FTTH d'Allemagne, et BREKO eG, la principale association allemande de défense du haut débit, font appel à Plume pour offrir aux abonnés une expérience de nouvelle génération

PALO ALTO, Californie, 11 juin 2021 /PRNewswire/ -- Plume®, pionnier des services intelligents personnalisés, a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu deux nouveaux partenariats importants qui renforcent sa présence en Allemagne. Deutsche Glasfaser Group—le principal fournisseur de services à fibres optiques dans les zones rurales d'Allemagne, lancera un nouveau bouquet d'expériences d'abonnés numériques pour ses clients résidentiels haut débit. De plus, Plume a conclu un accord de coopération avec BREKO eG, la plate-forme commerciale de Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. et principale association allemande du haut débit, afin de mettre la plate-forme et les services de Plume à la disposition de plus de 200 fournisseurs de services de communication (FSC) membres.

Au cœur du partenariat avec Deutsche Glasfaser se trouve la mise en œuvre de la plate-forme de gestion de l'expérience SaaS de Plume, axée sur le cloud et l'IA, qui s'appuie sur OpenSync ™ et comporte HomePass™, une suite de services de maison intelligente de nouvelle génération en front-end, et Haystack™, des outils de support et d'analyse de données intelligents en back-end. La plate-forme permettra à Deutsche Glasfaser d'élargir son portefeuille de produits avec des offres de services hautement personnalisées qui prolongent l'expérience client jusqu'au domicile des abonnés. Le cadre OpenSync à code source ouvert donne à Deutsche Glasfaser l'accès à une architecture flexible et compatible avec les clouds pour permettre la création, la fourniture, l'extension, la gestion et le support rapides des services d'abonnés numériques de Plume.

En tirant parti de HomePass, Deutsche Glasfaser s'appuiera sur les vitesses de haut débit super rapides, permises par son réseau haut débit en fibre optique, pour offrir aux clients une foule d'avantages axés sur l'expérience, notamment une connectivité WiFi sans faille, une cybersécurité pilotée par l'IA et une protection des appareils IoT, une supervision parentale sophistiquée, des contrôles d'accès sécurisés, une détection des mouvements, etc. En outre, Haystack intègre des outils d'assistance à la clientèle en temps réel et prédictifs, permettant à Deutsche Glasfaser d'aider les abonnés résidentiels de manière proactive en cas de demande d'assistance. Haystack a fait ses preuves sur le terrain1 en augmentant la satisfaction des clients et en réduisant de manière significative les appels de support et les déplacements de camions.

« Nous sommes ravis de nous associer à Deutsche Glasfaser, l'un des fournisseurs FTTH à la croissance la plus rapide en Allemagne. Ils ont pris une décision astucieuse en choisissant la plate-forme de gestion de l'expérience basée sur le cloud hautement évolutive de Plume qui soutiendra leurs plans de croissance », a déclaré Tyson Marian, directeur commercial de Plume. « Alors que la fibre optique prend en charge la fourniture de vitesses incroyablement rapides au domicile, l'objectif de Plume est de permettre aux fournisseurs d'améliorer encore l'expérience client en proposant un nouveau bouquet de services domestiques intelligents qui augmentent la satisfaction et la fidélité des clients. »

Ruben Queimano, directeur commercial de Deutsche Glasfaser, a déclaré à propos de ce partenariat : « En tant que pionnier et précurseur du secteur et premier fournisseur de fibre optique pour les zones rurales en Allemagne, nous avons déjà déployé un million de connexions FTTH et nous allons accélérer notre croissance à l'avenir. Le partenariat avec Plume, qui est également un pionnier dans son domaine, nous aidera à offrir la meilleure expérience Internet à nos clients, en complétant une connexion Internet haut débit par une expérience de maison intelligente haut de gamme. Cela inclut la fourniture d'une expérience WiFi totalement optimisée et sans faille sur chaque appareil. »

Grâce au nouveau partenariat de BREKO eG avec Plume, les membres FSC de la coopérative ont la possibilité de lancer la plate-forme de gestion de l'expérience SaaS de Plume, y compris les suites « maison intelligente » et « entreprise intelligente », à des conditions spéciales convenues à l'avance. L'approche de Plume, basée sur le cloud et l'intégration transparente avec les systèmes dorsaux, accélère la mise sur le marché, permettant aux fournisseurs de services d'être opérationnels en moins de 45 jours. Ce partenariat signifie que le nombre croissant d'opérateurs alternatifs de haut débit fixe de BREKO eG aura accès à la solution de Plume pour augmenter l'ARPU et réduire les OpEx en optimisant l'expérience du haut débit à domicile.

« Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de Plume. Grâce à cette coopération, nous pouvons aider nos opérateurs de réseau à comprendre et à mettre en œuvre des services WiFi adaptatifs afin d'améliorer considérablement l'expérience à domicile de leurs abonnés », a déclaré Jürgen Magull, directeur général de BREKO eG. « Puisque l'on peut supposer que l'ère du travail à domicile se poursuivra indéfiniment, une connectivité sans faille et une cybersécurité robuste figurent en bonne place dans l'agenda des consommateurs, des entreprises et des fournisseurs de services qui les servent. Nos membres ne peuvent que bénéficier du potentiel de clients satisfaits ainsi que de l'augmentation de l'ARPU tout en réduisant les OpEx et en diminuant les désabonnements. »

À propos de Deutsche Glasfaser

L'entreprise planifie, construit et exploite des connexions directes en fibre optique pour les particuliers et les entreprises. Deutsche Glasfaser est un moteur essentiel pour étendre la couverture nationale à large bande dans les zones rurales. Grâce à des méthodes de planification et de construction innovantes, Deutsche Glasfaser met en œuvre des connexions de réseau FTTH de manière rapide et rentable, en étroite collaboration avec les municipalités, également dans le cadre des programmes de financement existants pour l'expansion du haut débit à l'échelle nationale. En 2020, les investisseurs expérimentés dans le domaine de la fibre optique, EQT et OMERS, ont fondé la société en fusionnant les fournisseurs de réseaux inexio et Deutsche Glasfaser. Avec le plus grand nombre de clients, Deutsche Glasfaser est le leader du marché des fournisseurs FTTH en Allemagne. www.deutsche-glasfaser.de

À propos de BREKO Einkaufsgemeinschaft eG

En tant que principale association de fibre optique comptant plus de 380 entreprises membres, le Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. (BREKO) encourage avec succès la concurrence sur le marché allemand des télécommunications. Ses membres sont clairement engagés en faveur de la fibre optique à l'épreuve du temps et sont actuellement responsables de près de 75 % de l'expansion concurrentielle des connexions en fibre optique aux immeubles et aux maisons. En tant que partenaire solide pour les entreprises membres du Bundesverband Breitbandkommunikation e.V., BREKO Einkaufsgemeinschaft eG a été fondée en tant que coopérative en 2010 afin d'offrir à tous les opérateurs de réseau et aux services publics municipaux une plate-forme commerciale et de créer une valeur ajoutée économique dans l'expansion de la fibre optique. En tant qu'agrégateur, multiplicateur et facilitateur, la BREKO Einkaufsgemeinschaft assure un portefeuille de produits attrayant et étendu, qu'un grand nombre d'entreprises membres utilisent pour le déploiement de la fibre afin de renforcer leur compétitivité à long terme. www.breko-einkaufsgemeinschaft.de

À propos de Plume

Plume® est le créateur de la première plate-forme d'expérience SaaS au monde pour les fournisseurs de services de communication (FSC) et leurs abonnés, déployée dans plus de 25 millions de sites dans le monde. Seule solution ouverte et indépendante du matériel, Plume permet la fourniture rapide de nouveaux services pour les maisons connectées, les petites entreprises et au-delà à grande échelle. En amont, Plume fournit des services de WiFi auto-optimisé, de cyber-sécurité, de contrôle d'accès, etc. Les FSC bénéficient d'applications dorsales robustes pour une visibilité et une assistance sans précédent. Plume s'appuie sur OpenSync™, un framework open-source pré-intégré et supporté par les principaux SDK de silicium, CPE et plates-formes.

Visitez plume.com, plume.com/homepass, plume.com/workpass, et opensync.io.

Suivez Plume sur LinkedIn et Twitter.

Plume, HomePass, Haystack et OpenSync sont des marques ou des marques déposées de Plume Design, Inc.

1 Source : Étude du coût total de possession, Plume, 2020

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1477960/Plume_symbol_wordmark_row_dark_bg_Logo.jpg

SOURCE Plume Design, Inc.