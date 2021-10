Plume lève 300 millions de dollars pour révolutionner ses services de communication grâce à l'IA

— Avec plus de 1,2 milliard d'appareils connectés dans 35 millions de foyers et petites entreprises, Plume consolide sa position de contrôleur cloud du plus grand réseau défini par logiciel au monde (SDN) —

PALO ALTO, Calif., 12 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Plume ®, pionnier des services de communication personnalisés, annonce aujourd'hui avoir levé 300 millions de dollars via un nouveau cycle d'investissement en participation minoritaire mené par SoftBank Vision Fund 2 . Ce cycle porte la valorisation de la société à 2,6 milliards de dollars, avec 697 millions de dollars levés à ce jour. L'investissement sera utilisé pour accélérer la R&D, les ventes et le marketing, ainsi que les nouveaux partenariats et les acquisitions, accompagnant ainsi la stratégie d'expansion mondiale et l'hyper-croissance de Plume. Au cours des deux derniers trimestres depuis le précédent investissement d'Insight Partners début 2021, Plume a conquis plus de 13 millions de nouveaux foyers, intégré plus de 350 millions de nouveaux terminaux sur sa plateforme et acquis plus de 60 nouveaux clients fournisseurs de services de communication dans le monde.

Plus de 240 câblo-opérateurs, sociétés de télécommunications et fournisseurs d'accès fixe et sans fil considèrent aujourd'hui Plume comme l'un des principaux vecteurs leur permettant d'accroître leurs revenus, d'augmenter la satisfaction et la fidélisation de leurs clients, d'accélérer leur capacité d'innovation, de réduire leurs dépenses, d'éviter la banalisation de leur offre haut-débit et d'étendre l'accès à leurs services au-delà de leur propre réseau.

Par ailleurs, Plume a récemment mis sa solution de maison intelligente HomePass à la disposition de 25 millions de foyers britanniques, et ce à travers un partenariat avec Virgin Media incluant notamment les foyers situés dans des zones encore non couvertes en haut débit par l'opérateur.

"La pandémie a considérablement accéléré l'adoption des services numérique et augmenté notre dépendance aux appareils connectés", a déclaré Nagraj Kashyap, Managing Partner chez SoftBank Investment Advisers, qui a rejoint le conseil d'administration de Plume. "Grâce à sa plateforme innovante de données cloud, nous pensons que l'approche orientée client de Plume permet aux utilisateurs de bénéficier d'une connexion fiable, chez eux et au-delà. Nous sommes heureux de nous associer à Fahri et à l'équipe pour soutenir leur ambition de réinventer les services pour les espaces numériques intelligents à l'échelle mondiale."

La technologie destinée aux espaces numériques intelligents comme les maisons et les petites entreprises a rencontré une forte adhésion au cours de la dernière décennie, et particulièrement au cours des deux dernières années. SoftBank estime qu'il y aura un milliard d'appareils connectés d'ici 2025, mais les fournisseurs ont eu du mal à optimiser leurs services et à créer des expériences qualitatives pour les nouveaux consommateurs. Plume s'attaque à ce problème en proposant une suite de services pilotée par l'IA et contrôlée par le cloud pour les particuliers et les petites entreprises. Ces services incluent le WiFi adaptatif et auto-optimisé, le contrôle parental, les accès sécurisés, une sécurité avancée pour l'ensemble des appareils connectés, la détection de mouvements ainsi que des applications de back-office pour les fournisseurs de services, comme des outils d'assistance prédictive, d'analyses de service et de réseau. L'ensemble des flux de données issus de ces services et appareils connectés apporte un niveau de visibilité unique sur les usages des foyers et des petites entreprises.

"Plume est à la pointe de l'industrie avec une plateforme de gestion de l'expérience client basée sur le cloud, sur des quantités massives de données et sur l'open-source . Elle permet aux fournisseurs de services d'améliorer l'expérience WiFi à domicile tout en réduisant considérablement les dépenses d'exploitation associées", a déclaré Anirudh Bhaskaran, analyste industriel chez Frost & Sullivan.

Les clients bénéficient d'une plateforme en constante évolution par le biais d'OpenSync™, la solution open-source la plus utilisée pour connecter les espaces numériques intelligents au cloud. Avec OpenSync, les fournisseurs peuvent dissocier leurs offres de services du matériel et rapidement créer et déployer de nouveaux services sur une architecture ouverte et multi-fournisseurs. Gérés par un plan de contrôle cloud évolutif, les nouveaux services peuvent même souvent être déployés sans besoin de nouveaux équipements, ce qui réduit les investissements des opérateurs tout en prolongeant la durée de vie de leur infrastructure existante.

Créé en 2018, OpenSync est aujourd'hui présent dans plus de 39 millions de points d'accès et de commutateurs, dans un large éventail de plateformes de développement logiciel (SDK) et d'équipements (CPE), et a aussi attiré de nombreux développeurs et contributeurs tiers.

"Notre croissance exponentielle au cours des dernières années s'explique simplement : Plume a réinventé la manière dont les services destinés aux espaces numériques intelligents sont implémentés, déployés à grande échelle, gérés et maintenus. Nous allons au-delà des approches traditionnelles qui associent matériel et services dans une unique "boîte" et qui réduisent ainsi la capacité d'introduire et de déployer rapidement et efficacement de nouvelles expériences attractives pour les consommateurs ", a déclaré Fahri Diner, fondateur et PDG de Plume. "Notre vision et nos ambitions sont parfaitement alignées avec celles de SoftBank, et nous sommes reconnaissants de leur soutien et de la confiance qu'ils accordent à Plume."

Plume compte plus de 475 employés et continue de recruter de nouveaux talents – sur place ou en télétravail. Pour rejoindre l'équipe de Plume rendez-vous sur la page des carrières.

About Plume®

Plume® est le créateur de la première plateforme d'expérience SaaS au monde pour les fournisseurs de services de communication (CSP) et leurs abonnés, déployée à l'échelle mondiale. Seule solution ouverte et indépendante du matériel, Plume permet la fourniture rapide et.à grande échelle de nouveaux services pour les foyers connectés (et au-delà). Pour les consommateurs, Plume offre un WiFi intelligent, des fonctions de cybersécurité, des contrôles d'accès, un contrôle parental, la détection de mouvement, et bien plus encore. Les CSP bénéficient d'applications dorsales robustes pour une visibilité sans précédent et une assistance à la fois réactive et proactive. Plume s'appuie sur OpenSync™, un logiciel open source pré-intégré et pris en charge par les principaux SDK silicium, CPE et plateforme.

SOURCE Plume Design, Inc.