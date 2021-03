Plume présente WorkPass pour les PME

- Une suite intelligente destinée aux espaces de travail et spécialement conçue pour aider les petites entreprises à accélérer la croissance, améliorer l'expérience clients et employés et surtout, à rouvrir leurs portes en toute confiance.

PALO ALTO, Calif., 31 mars 2021 /PRNewswire/ -- Plume®, pionnier des services intelligents personnalisés, annonce aujourd'hui une avancée majeure avec le lancement de WorkPass™ - une solution inédite de services intelligents et d'outils de gestion conçus spécialement pour les besoins des petites entreprises (PME-PMI). La nouvelle solution représente une évolution des services intelligents pour clients particuliers, Plume HomePass™, déployée par plus de 180 d'opérateurs internet et dans plus de 23 millions de foyers dans le monde.

"Notre étude montre[1] que 42% des PME prévoient d'augmenter leurs dépenses en matière de WiFi. La gestion et la sécurisation de la pléthore d'appareils connectés au réseau local constituent un important facteur d'investissement et deux tiers des entreprises prévoient de connecter davantage d'appareils au cours des deux prochaines années. Le WiFi aide également les petites entreprises à prospérer en permettant la mise en place de nouveaux services tels que l'analyse des comportement visiteurs, la sécurité des bâtiments ou le contrôle de l'environnement", a déclaré Camille Mendler, Chief Analyste pour les Service Provider Enterprise chez Omdia.

WorkPass propose un ensemble de services qui aident les PME à répondre à leurs besoins en matière de réseau, de cybersécurité, d'analyse des visiteurs, d'informations commerciales, marketing et de publicité, ainsi que de gestion des collaborateurs. Le tout est unifié au sein d'une application et d'un portail Web commun, pour éviter d'avoir à recourir à une infrastructure informatique coûteuse ou à de multiples solutions ponctuelles. Ainsi, WorkPass a la particularité d'offrir un ensemble de services parmi les plus complet pour les PME dans une approche simple, et d'être facile à installer. Conçus de A à Z pour les besoins spécifiques des PME, des services tels que Concierge™ fournissent des analyses des clients pour générer des informations exploitables, tandis que Keycard™ aide les responsables à gérer les accès employés afin d'améliorer la sécurité et l'engagement sur le lieu de travail. Le tout est et géré via l'application mobile WorkPass. WorkPass s'intègre également facilement avec les outils de support, d'opérations, d'analyse et de marketing que Plume propose aujourd'hui aux fournisseurs de services.

"Les besoins spécifiques des petites entreprises ont été ignorés pendant trop longtemps - les opérateurs ayant essayé de servir le gros du marché soit par des offres standard pour particuliers, soit par des solutions destinées à des grandes entreprises, qui sont toutes deux comme des chevilles carrées qu'on essaierait de mettre dans des trous ronds", a déclaré Fahri Diner, cofondateur et PDG de Plume. "Jusqu'à présent, il n'existait pas de solution pour fournir des outils et des analyses de données aux PME et leurs fournisseurs, et qui puisse être installée, gérée et exploitée sans l'intervention d'un ingénieur réseau. Notre objectif avec WorkPass est d'apporter de nouveaux services pour permettre une connexion internet robuste, de la cyberprotection de chaque instant et des informations marketing pertinentes, le tout directement accessible depuis une interface unique."

"Nous sommes ravis que Plume met sa plateforme cloud massivement évolutive et son savoir-faire en matière d'IA au service des petites entreprises", a déclaré Jeff Ross, président d'Armstrong. WorkPass fournit une solution de services innovants - notamment le WiFi adaptatif, la cybersécurité, l'aperçu des données en temps réel et une protection anti-coupures par réseau 4G - tous conçus pour répondre aux impératifs opérationnels d'un dirigeant de petite entreprise. En tant que client historique de Plume, cette nouvelle solution s'intègre parfaitement à nos systèmes et élargit immédiatement notre portefeuille avec de nouveaux services et de nouvelles opportunités de revenus."

WorkPass propose des services adaptés aux besoins très spécifiques des managers de PME qui gèrent leur propre environnement informatique. Ces services sont conçus pour offrir une expérience exceptionnelle à tous les utilisateurs et peuvent être gérés intuitivement depuis l'application WorkPass :

Une connectivité transparente et ininterrompue : WorkPass inclut le WiFi adaptatif qui couvre chaque recoin des locaux professionnels avec une disponibilité internet parfaite. En effet, les algorithmes uniques de Plume, basés sur l'IA, optimisent en continu les performances pour chaque appareil et pour chaque application.

WorkPass inclut le WiFi adaptatif qui couvre chaque recoin des locaux professionnels avec une disponibilité internet parfaite. En effet, les algorithmes uniques de Plume, basés sur l'IA, optimisent en continu les performances pour chaque appareil et pour chaque application. Contrôle du réseau depuis n'importe où : WorkPass offre aux PME le contrôle de leurs réseaux, leur permettant de gérer facilement les réseaux d'invités, les paramètres de sécurité, l'accès aux appareils, et bien plus encore, directement depuis leurs smartphones. Les dirigeants peuvent donc surveiller leur réseau ou le dépanner où qu'ils soient.

WorkPass offre aux PME le contrôle de leurs réseaux, leur permettant de gérer facilement les réseaux d'invités, les paramètres de sécurité, l'accès aux appareils, et bien plus encore, directement depuis leurs smartphones. Les dirigeants peuvent donc surveiller leur réseau ou le dépanner où qu'ils soient. Des informations temps réel pour aider les petites entreprises à se développer : WorkPass offre aux petites entreprises des informations sur leurs visiteurs, qu'ils peuvent utiliser pour stimuler les ventes et les fidéliser. Concierge TM transforme des analyses telles que la fréquence des visites, l'utilisation des données ou la durée de séjours, en autant d'opportunités pour multiplier les points de contact. Flow™ utilise une technologie wifi innovante pour offrir une détection de présence en temps réel, fournissant des informations sur les mouvements du trafic dans l'entreprise, ce qui se traduit par un merchandising plus efficace, une optimisation du personnel et des décisions d'aménagement.

WorkPass offre aux petites entreprises des informations sur leurs visiteurs, qu'ils peuvent utiliser pour stimuler les ventes et les fidéliser. Concierge transforme des analyses telles que la fréquence des visites, l'utilisation des données ou la durée de séjours, en autant d'opportunités pour multiplier les points de contact. Flow™ utilise une technologie wifi innovante pour offrir une détection de présence en temps réel, fournissant des informations sur les mouvements du trafic dans l'entreprise, ce qui se traduit par un merchandising plus efficace, une optimisation du personnel et des décisions d'aménagement. La sécurité de l'IA pour protéger les petites entreprises des nouvelles menaces : La cybercriminalité évolue constamment, et les petites entreprises ont besoin de garder une longueur d'avance pour la sécurité de leurs réseaux. WorkPass exploite l'IA pour garantir que l'entreprise, ses données et les appareils connectés sont toujours en sécurité. Les zones d'accès multiples garantissent que les systèmes centraux, les employés et les clients disposent d'un accès et d'un niveau de sécurité adapté. Enfin, Flow TM alerte les propriétaires si un mouvement est détecté pendant les heures de fermeture.

La cybercriminalité évolue constamment, et les petites entreprises ont besoin de garder une longueur d'avance pour la sécurité de leurs réseaux. WorkPass exploite l'IA pour garantir que l'entreprise, ses données et les appareils connectés sont toujours en sécurité. Les zones d'accès multiples garantissent que les systèmes centraux, les employés et les clients disposent d'un accès et d'un niveau de sécurité adapté. Enfin, Flow alerte les propriétaires si un mouvement est détecté pendant les heures de fermeture. Un matériel dernière génération : WorkPass utilise les désormais célèbres SuperPod™ WiFi de Plume comme points d'accès ultra performants, disponibles en Wi-Fi 5 (802.11 ac) et Wi-Fi 6 (802.11 ax), pouvant se brancher directement dans une prise de courant, ainsi qu'en configurations de bureau et de plafond avec back-up 4G intégré. Le framework open-source OpenSync™ silicon-to-cloud apporte un choix supplémentaire en matière de matériels, et permet de déployer les services rapidement et à grande échelle chez tous les abonnés professionnels. Grâce aux options et au service de back-up 4G, les petites entreprises ne perdront pas leur connectivité pendant les coupures de réseau filaire. La plateforme Plume cloud se met à jour automatiquement et évolue ensemble avec l'entreprise.

"En tant que fournisseur de services entièrement intégrés, il est impératif que nous apportions aux consommateurs et aux petites entreprises des produits d'abonnement numérique modernes", a déclaré Christy Batts, directeur de la division Broadband de CDE Lightband. "Grâce à WorkPass, les problèmes de connectivité et d'infrastructure informatique appartiennent au passé, ce qui donne un coup de fouet aux PME qui se reconstruisent après la pandémie et réunissent leurs communautés. Nous allons donc capitaliser sur cette technologie basée sur le cloud pour nous moderniser avec une solution personnalisée digne des grandes entreprises."

WorkPass est disponible immédiatement pour les opérateurs internet sur tous les marchés de Plume dans le monde. Cliquez ici pour en savoir plus.

À propos de Plume

Plume® est le créateur de la première plateforme d'expérience SaaS au monde pour les fournisseurs de services de communication (CSP) et leurs abonnés, déployée à l'échelle mondiale. Seule solution ouverte et indépendante du matériel, Plume permet la fourniture rapide et.à grande échelle de nouveaux services pour les foyers connectés (et au-delà). Pour les consommateurs, Plume offre un WiFi intelligent, des fonctions de cybersécurité, des contrôles d'accès, un contrôle parental, la détection de mouvement, et bien plus encore. Les CSP bénéficient d'applications dorsales robustes pour une visibilité sans précédent et une assistance à la fois réactive et proactive. Plume s'appuie sur OpenSync™, un logiciel open source pré-intégré et pris en charge par les principaux SDK silicium, CPE et plateforme.

Rendez-vous sur les sites www.plume.com, www.plume.com/homepass et www.opensync.io.

Suivez Plume sur LinkedIn et Twitter.

Plume, HomePass, WorkPass, Concierge, Keycard, Flow, SuperPod, and OpenSync sont des marques commerciales ou des marques déposées de Plume Design, Inc.

[1] Source: Digital SoHo and SME Insights Survey, Omdia, 2020

