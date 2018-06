Plural Bio, maior plataforma de delivery de orgânicos e biodinâmicos multimarcas de SP, está na Bio Brazil Fair 2018

A marca apresenta dois produtos na Bio Brazil Fair | Biofach América Latina: o App Plural Bio, disponível no Google Play e Apple Store. Um completo supermercado orgânico com preços competitivos e mais de 900 itens, com delivery de frutas, legumes e verduras orgânicas selecionadas, além de artigos de mercearia, pratos sem glúten e lactose e produtos de limpeza naturais. E o Market Place Plural Bio 2B, um Market Place para produtores orgânicos certificados. Um incentivo à agricultura orgânica com a maior variedade de produtos, serviços e informações do segmento.

A Plural Bio demonstrará o app para consumidores e produtores na Bio Brazil Fair 2018.

Serviço:

BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH AMÉRICA LATINA

06 a 09 de Junho de 2018

Horário: 11h às 20h

Pavilhão de Exposições do Anhembi

Avenida Olavo Fontoura, 1209

São Paulo - SP

BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH AMÉRICA LATINA

SOBRE: Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia, é considerada o maior evento de negócios de produtos orgânicos da América Latina. Tem como objetivo oferecer a produtores e fabricantes a oportunidade de alavancar vendas, captar novos compradores e disseminar os benefícios dos produtos orgânicos. Participam da feira produtores, indústrias, projetos governamentais, fornecedores de insumo e tecnologia, certificadores e consultorias. Este é o grande encontro anual do mercado orgânico no Brasil.

PLURAL BIO | Disponível no Google Play e Apple Store

SOBRE: O mais completo supermercado orgânico digital é também o primeiro aplicativo para compras e delivery de produtos orgânicos e biodinâmicos diretamente de produtores certificados, garantindo a rastreabilidade da cadeia de produção. No app é possível comprar frutas, legumes e verduras, além de pratos congelados sem glúten, lactose e com baixo teor de sódio, assim como artigos de mercearia como queijos, azeites, grãos, chás, cafés e produtos de limpeza naturais e 100% biodegradáveis. Já são mais de 700 itens orgânicos, biodinâmicos. Uma ferramenta completa para quem é consciente com seu planeta e sua saúde.

Facebook /pluralbio

Instagram @pluralbio

www.pluralbio.com.br

Tel: (11) 2977-4304

FONTE Plural Bio

SOURCE Plural Bio

Related Links

http://www.pluralbio.com.br