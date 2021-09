Plus de 1 000 dirigeants de la banque et de l'assurance se retrouveront au FintechOS Leap pour débattre de l'innovation technologique dans les services financiers

LONDRES, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- FintechOS Leap, l'événement gratuit consacré à la banque et à l'assurance organisé par FintechOS, un fournisseur mondial de technologies pour les banques, les assureurs, les coopératives de crédit et autres sociétés de services financiers, aura lieu les 2 et 3 novembre 2021.

L'événement, connu auparavant sous le nom de Finvision, réunira plus de 1 000 dirigeants des secteurs de la banque et de l'assurance et a été conçu pour accélérer la feuille de route numérique des entreprises opérant dans ces deux secteurs. Le nouveau nom de l'événement reflète mieux le parcours de la marque FintechOS, car le fournisseur de technologies développe et étoffe ses produits, sa clientèle et les marchés sur lesquels il opère. Depuis l'annonce de son cycle de financement de série B, FintechOS a fait son entrée sur le marché américain et vise actuellement l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

La conférence et l'exposition mettront en avant l'approche en libre-service de FintechOS, qui permet aux institutions de créer, de tester et de développer des produits numériques en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Les participants pourront découvrir la plateforme FintechOS et écouter les témoignages des entreprises qui utilisent déjà des solutions « plug and play » telles que FintechOS Lighthouse et FintechOS Northstar.

Avec plus de 20 conférenciers, représentant les dernières tendances en matière d'innovation technologique et de leadership numérique, les sessions de FintechOS leap portent sur les thèmes suivants :

Comment créer un produit bancaire sans code ou à code faible en 15 minutes

Super applications en banque et en assurance

Innovation cloud dans les services financiers

Construire la banque de demain

Offrir la bonne expérience numérique exclusive en matière de sinistres.

Les sessions se dérouleront sous différentes formes, notamment des discours-programmes, des discussions informelles, des émissions de radio, des tables rondes, des discussions éclair, des sessions de questions-réponses et de réseautage virtuelles et en présentiel. L'événement se tiendra à The Brewery dans le centre de Londres et sera diffusé en continu via la plateforme virtuelle Hopin. Pour vous inscrire à l'événement, veuillez consulter le site https://leap.fintechos.com/.

« Après presque deux ans d'absence, nous sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir organiser à nouveau un événement en présentiel et nous avons hâte de rencontrer nos clients, prospects et partenaires au FintechOS Leap, en direct de Londres. » a déclaré Teo Blidarus PDG et cofondateur de FintechOS. « Cette année, nous ferons un saut dans des parcours réels de transformation numérique, car diverses personnalités respectées du monde de la banque et de l'assurance mettront en évidence les hauts et les bas de la numérisation, ainsi que les facteurs à prendre en compte tout au long du parcours. Les participants apprendront également comment la toute dernière plateforme FintechOS peut améliorer l'expérience de leurs clients - c'est un événement à ne pas manquer. »

À propos de FintechOS

FintechOS opère un changement de paradigme dans la façon dont les produits et services financiers sont créés en faisant en sorte que les banques et les assureurs soient véritablement centrés sur le client.

Nous consolidons les données essentielles provenant de nombreuses sources, comme les bases de données existantes et les API des écosystèmes, et ces données riches sont automatiquement intégrées à chaque étape du parcours clients afin de créer des offres véritablement personnalisées. Nos technologies s'intègrent parfaitement aux systèmes informatiques existants et nos outils low-code permettent aux organisations de concevoir rapidement des expériences client enrichissantes.

Grâce à ces capacités, nos clients peuvent adapter les produits, les services et les interactions à un segment de la population, augmenter le retour sur investissement et réduire les délais de mise sur le marché.

La solution FintechOS Lighthouse a été conçue pour créer des parcours clients bancaires de bout en bout, adaptés à l'avenir - elle permet de proposer des produits et services plus intelligents et personnalisés. Grâce aux fonctionnalités prédéfinies et au low-code, les organisations peuvent créer de la valeur rapidement. Abandonner les systèmes existants ou les maintenir en place, tout est possible.

FintechOS Northstar, notre plateforme d'assurance centrée sur le client, permet aux assureurs de proposer des produits et services intelligents, à un rythme plus rapide. Notre plateforme fait de l'innovation continue et de la commercialisation rapide une réalité. Parallèlement, elle permet de réduire les coûts grâce à des parcours clients numériques de bout en bout et à une efficacité accrue.

Le FintechOS Innovation Studio ouvre l'accès à l'innovation grâce à un cadre low-code. C'est un espace où vos équipes non techniques peuvent créer et lancer des produits et des parcours personnalisés - le tout axé sur les données et reposant sur l'automatisation.

Plus de 40 institutions utilisent FintechOS, notamment Erste Bank, Société Générale, Scotiabank, Howden Group Holdings, Vienna Insurance Group et bien d'autres. Notre présence s'étend sur 20 marchés et quatre continents. Nous gérons plus de 100 milliards de dollars d'actifs et avons des bureaux à Londres, Amsterdam, New York et Bucarest.

Pour en savoir plus, consultez le site https://fintechos.com/.

