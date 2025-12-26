Plus de 1 000 entreprises dirigées par des femmes recevront un financement dans le cadre de la deuxième cohorte du programme IYBA-WE4A

Les leaders mondiaux du développement - l'UE, l'OACPS, le BMZ, la GIZ et la TEF - renforcent leur partenariat afin d'autonomiser les femmes africaines pour un avenir durable.

LAGOS, Nigeria, 26 décembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Union européenne (UE), l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS), le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et la Fondation Tony Elumelu (TEF) ont annoncé aujourd'hui le lancement de la deuxième cohorte du programme Investir dans les jeunes entreprises en Afrique - Entrepreneuriat féminin pour l'Afrique (IYBA-WE4A).

À la suite du succès de la première cohorte, qui a permis à 751 entreprises vertes dirigées par des femmes africaines de bénéficier d'un financement de 3,99 millions de dollars, les partenaires amplifient leur impact pour soutenir plus de 1 000 entrepreneuses africaines qui mettent au point des solutions innovantes dans des secteurs verts essentiels.

Les candidatures sont ouvertes depuis aujourd'hui, 6 octobre 2025, et jusqu'au 25 janvier 2026. Les candidates retenues recevront un capital de départ de 5 000 USD, une formation sur mesure en gestion d'entreprise, un programme vert personnalisé, un mentorat et un accès à vie à TEFConnect pour une croissance soutenue et la préparation à l'investissement. Les secteurs ciblés comprennent l'agriculture durable, l'économie bleue, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, l'écotourisme, la construction et la logistique.

Par cette initiative, l'UE, l'OACPS, le BMZ, la GIZ et la TEF réaffirment leur engagement commun en faveur de l'autonomisation économique et du développement durable axés sur le genre, de la réduction de l'impact environnemental de l'Afrique et de l'avancement du plan d'action de l'UE sur l'égalité des sexes (GAP III).

« À la Fondation Tony Elumelu, nous avons constaté de première main le pouvoir de transformation du soutien aux femmes entrepreneurs. Après avoir mis en œuvre avec succès la première cohorte, nous sommes impatients d'accroître notre impact pour autonomiser davantage encore les entreprises dirigées par des femmes africaines », a déclaré Somachi Chris-Asoluka, PDG de la Fondation Tony Elumelu. « Ce partenariat continue d'accélérer l'économie verte et inclusive de l'Afrique et démontre le potentiel illimité des femmes africaines lorsqu'elles bénéficient d'un soutien adéquat. »

« Le secteur privé joue un rôle clé dans la lutte contre la pauvreté, l'égalité et la promotion du changement social », a ajouté Romina Kochius, directrice du programme WE4D. « Avec un projet de cette envergure, nous sommes censés susciter ce changement. »

Présentez votre candidature dès maintenant sur www.TEFConnect.com avant la date limite du 25 janvier 2026.

À propos de l'Union européenne

L'Union européenne est une union économique et politique de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'État de droit et de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit au niveau mondial pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l'environnement et des économies, afin que chacun puisse en bénéficier.

À propos de la Fondation Tony Elumelu

La Fondation Tony Elumelu est la principale organisation philanthropique qui soutient une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, favorise l'éradication de la pauvreté, catalyse la création d'emplois dans les 54 pays d'Afrique et renforce l'autonomie économique des femmes. Depuis le lancement du programme d'entrepreneuriat de la TEF, la Fondation a sorti plus de 2 millions d'Africains de la pauvreté, a permis à plus de 2,5 millions de jeunes Africains d'accéder à des formations sur sa plateforme numérique, TEFConnect, et a déboursé plus de 100 millions de dollars en financement direct à 24 000 Africaines et Africains, qui ont collectivement créé plus de 1 500 000 emplois directs et indirects, et généré plus de 4,2 milliards de dollars de recettes. La mission de la Fondation est ancrée dans l'Africapitalisme, qui fait du secteur privé, et surtout des entrepreneurs, le catalyseur du développement social et économique du continent africain.

À propos de la GIZ

En tant que fournisseur de services de coopération internationale pour le développement durable et d'éducation internationale, la GIZ s'attelle à bâtir un avenir digne d'être vécu dans le monde entier. La GIZ possède plus de 50 ans d'expérience dans un large éventail de domaines, notamment le développement économique et l'emploi, l'énergie et l'environnement, ainsi que la paix et la sécurité.

Le gouvernement allemand, les institutions de l'Union européenne, les Nations unies, le secteur privé et les gouvernements d'autres pays bénéficient tous de nos services. Nous travaillons avec des entreprises, des acteurs de la société civile et des établissements de recherche, en favorisant une interaction fructueuse entre la politique de développement et d'autres domaines politiques et d'activité. Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) est notre principal commanditaire.

À propos de IYBA WE4A

L'action multidonateurs et initiative de l'Équipe Europe Investir dans les jeunes entreprises en Afrique - Entrepreneuriat féminin pour l'Afrique (TEI IYBA WE4A) est cofinancée par l'Union européenne (UE), l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) par le biais du projet multidonateurs de promotion de l'emploi des femmes pour la transformation verte en Afrique (WE4D) financé par le BMZ.

Le programme WE4A d'IYBA contribue directement à accroître la participation économique des femmes et l'égalité des sexes. L'objectif global (impact) du programme IYBA WE4A est de créer une croissance durable, inclusive et verte dans une série de pays africains (Cameroun, Kenya, Malawi, Mozambique, Sénégal, Tanzanie, Togo et Ouganda). L'objectif spécifique (résultat) du programme est le suivant : le renforcement de l'autonomisation économique et de l'inclusion financière des entrepreneuses dans les secteurs contribuant à la transformation verte dans certains pays subsahariens. En outre, le programme vise à créer et à garantir les emplois existants dans les entreprises dirigées par des femmes et bénéficiant d'un soutien, à renforcer leurs capacités et à favoriser leur croissance.

Pour de plus amples informations sur le programme IYBA WE4A et pour poser votre candidature, rendez-vous sur www.TEFConnect.com.

