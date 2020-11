Plus de 200 millions de dollars d'augmentation de capital pour TCX

Les investisseurs soutiennent TCX pour protéger les plus pauvres contre les risques de change dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

AMSTERDAM, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le Fonds de change en devises locales (TCX) est heureux d'annoncer que la Commission européenne (CE), soutenue par KfW, ainsi que la Société financière internationale (IFC, International Finance Corporation) au nom de l'Association internationale de développement (IDA, International Development Association) et Proparco, ont investi plus de 200 millions de dollars dans le Fonds.

Ces investissements, combinés à l'augmentation de capital de 2019, augmentent de 65 % la capacité de gestion des risques de TCX pour atteindre un montant total de capital de base de 1,25 milliard de dollars américains. Cela permet au Fonds de soutenir des investissements en monnaie locale à hauteur de 30 milliards de dollars américains dans les pays frontières pendant la durée des investissements de la CE. Cette croissance agressive reflète la demande accrue de monnaie locale par les ménages, les entreprises et les institutions sur les marchés frontières. Elle illustre également le dévouement des institutions de financement du développement à protéger leurs emprunteurs contre le risque de change associé aux prêts t internationaux. Pendant la crise de la COVID-19, de nombreuses devises de marchés frontières ont été affectées, avec des résultats dévastateurs pour les emprunteurs en devises fortes. Les investissements se concentreront sur les emprunteurs dans les pays de l'IDA, en particulier en Afrique subsaharienne, et dans les pays voisins de l'Europe.

TCX a fourniune protection contre le risque de change tout au long de la crise, sans interruption, et le capital supplémentaire renforce davantage la capacité du Fonds à assurer une protection en période d'instabilité financière majeure.

Ruurd Brouwer, PDG de TCX, déclare :

« L'investissement est une réponse opportune de nos investisseurs pour contrer les effets néfastes de la pandémie. En particulier, les pays les plus pauvres, qui manquent de réserves et ne sont pas dotés de systèmes de soins de santé adéquats, sont vulnérables à ce choc externe. Les dépréciations change exposent les ménages, les entreprises et les institutions locales qui ont emprunté en devises étrangères à un risque de défaut.. L'accès à des emprunts en monnaie locale permet d'accroître la résilience financière et de créer la stabilité nécessaire pour réduire l'impact négatif de cette crise et des crises futures. »

Renseignements généraux

TCX est une initiative mondiale de financement du développement qui offre une protection monétaire à long terme sur plus de 100 marchés financiers où de tels produits ne sont pas disponibles ou peu accessibles. Le Fonds a démarré ses opérations en 2007 et a depuis fourni des instruments de couverture pour un volume total de 8,5 milliards de dollars, répartis sur plus de 3 500 transactions. Aujourd'hui, le Fonds investit plus de 5 milliards de dollars américains dans 60 devises de marchés frontières et émergents. La vente d'une partie de cette exposition à des investisseurs privés permet de créer des marchés. Ces pays peuvent ainsi accéder marchés internationaux des capitaux.

