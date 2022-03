Plus de 5,5 millions de personnes au Royaume-Uni ont été victimes d'usurpation d'identité au cours des 12 derniers mois

LONDRES, 9 mars 2022 /PRNewswire/ -- Selon une étude de GBG, des experts en identité numérique, près d'un utilisateur de smartphone sur 10 au Royaume-Uni (9 %), soit 5,7 millions de personnes*, a été victime d'une usurpation d'identité au cours des 12 derniers mois.

Le State of Digital Identity Report 2022 de GBG révèle que les jeunes adultes, âgés de 18 à 24 ans ont été les plus durement touchés, avec près d'un cinquième (18 %) de victimes d'usurpation d'identité, contre 9 % pour les 45-54 ans et seulement 3 % pour les consommateurs âgés d'au moins 55 ans.

L'étude de GBG a également révélé des niveaux élevés d'anxiété. Une grande majorité des Britanniques interrogés craint d'être inévitablement victimes de fraude. 93 % des répondants (94 % des 18-24 ans) ont peur d'être victimes de fraude à l'avenir.

Selon le rapport de GBG, parmi les consommateurs britanniques personnellement touchés par l'usurpation d'identité :

44 % ont vu leur compte bancaire consulté et leur argent dérobé

28 % se sont fait voler et utiliser leur carte de crédit/compte bancaire

23 % ont vu leur nom utilisé pour avoir une nouvelle carte de crédit ou ouvrir un nouveau compte bancaire

19 % ont eu un nouveau compte de services publics ouvert à leur nom

5 % se sont fait voler et cloner leur numéro de téléphone portable

4 % ont eu un nouveau prêt souscrit à leur nom.

L'étude, menée par Censuswide pour le compte de GBG, a interrogé à la fois des consommateurs, qui possèdent un smartphone et des chefs d'entreprise à travers l'Europe : Royaume-Uni, France, Allemagne et Espagne. Le rapport a révélé que les fraudes sont une préoccupation majeure en Europe. 9 % des consommateurs du continent ont également été touchés au cours des 12 derniers mois.

Près de la moitié (42 %) des entreprises européennes interrogées ont déclaré avoir été confrontées à des tentatives de fraudes connues ou suspectées au cours des 12 derniers mois, 33 % d'entre elles affirmant que ce nombre avait augmenté par rapport à l'année précédente. Ceux qui ont été confrontés à une tentative de fraude connue ou suspectée ont déclaré que la valeur transactionnelle moyenne d'une violation était de 16 000 £ ( environ 19 200 euros). Un quart d'entre elles (25 %) ont déclaré que chaque violation frauduleuse coûtait à leur entreprise entre 10 000 et 35 000 £ (entre 12 000 et 42 000 euros).

Malgré cela, près d'un tiers des entreprises (31 %) n'utilisent pas de technologie pour vérifier l'identité des consommateurs. Par conséquent, les entreprises s'exposent, et exposent les consommateurs, à des risques de fraude, notamment à la menace croissante de tentatives de fraude de plus en plus sophistiquées telles que l'ingénierie sociale, l'échange de cartes SIM et la fraude synthétique.

Gus Tomlinson, Chief Product Officer, EMEA chez GBG, a déclaré : « En identifiant et en authentifiant avec précision une personne, les entreprises peuvent stopper les fraudeurs dans leur élan. Les consommateurs attendent activement des entreprises qu'elles les protègent. Il existe une réelle opportunité pour les entreprises d'aller de l'avant, de ne pas considérer la fraude comme une simple menace, mais comme une opportunité d'instaurer la confiance, de mieux protéger leurs clients et leur activité, et d'enrichir leur base clients. »

Équilibrer la prévention de la fraude et la friction pendant le « Grand basculement »

Le rapport révèle qu'environ deux tiers (66 %) des consommateurs européens ont ouvert au moins un nouveau compte en ligne au cours des 12 derniers mois. Au Royaume-Uni, la proportion s'élève à 67 %.

L'étude dévoile que lors de la création d'un nouveau compte, les consommateurs estiment qu'il est important que le processus soit facile (99 %), sécurisé (98 %) et rapide (97 %).

Gus ajoute : « Il semble que de nombreux consommateurs soient désormais plus disposés à abandonner une marque en cas de mauvaise expérience d'intégration. La plupart des Britanniques, et même des Européens, ont souscrit des biens et des services en ligne au cours des dernières années, mais le fait que tant de consommateurs aient ouvert des comptes entièrement nouveaux au cours des 12 derniers mois pourrait indiquer que nous assistons au "Grand basculement" ». Les gens passent de plus en plus de temps en ligne. Ils ont commencé à réévaluer les services pour savoir s'ils ont le meilleur ou s'il faut changer de fournisseur.

Le consommateur moderne exige une expérience d'intégration fluide et s'attend à pouvoir effectuer des transactions en ligne en toute sécurité. Il s'agit de trouver l'équilibre entre la prévention de la fraude et la friction en ligne.

« En comprenant mieux les identités numériques, en superposant les bonnes données et en mettant en place la meilleure technologie, les entreprises peuvent assurer la sécurité des consommateurs dans un monde numérique et suivre l'évolution de leurs attentes. »

Pour plus d'informations et pour télécharger le rapport complet, consultez le site : www.gbgplc.com/digital-identity-report-2022

Notes à l'intention du rédacteur

*1 - « 9 % des personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes d'une usurpation d'identité au cours des 12 derniers mois. Si l'on suppose que le Royaume-Uni comptera 63,46 millions d'utilisateurs de smartphones en 2022 *, pas moins de 5,7 millions d'entre eux pourraient être victimes de fraude en 12 mois

À propos de l'étude

L'étude indépendante, composée de deux projets distincts, a été menée par Censuswide, auprès de 2 362 détenteurs de smartphones d'au moins18 ans, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Espagne entre le 17 et le 26 janvier 2022. 160 décideurs dans les secteurs de l'assurance, des services financiers, du commerce électronique/de la vente au détail, de la fintech, des jeux d'argent et des pensions au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Espagne ont également été interrogés du 17 au 26 janvier 2022. Censuswide respecte et emploie des membres de la Market Research Society qui est basée sur les principes ESOMAR.

