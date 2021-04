Plus légère, plus puissante, plus intelligente : la nouvelle génération d'aspirateurs Jimmy est là !

La série H de Jimmy est équipée d'un système interactif intelligent qui permet de gérer de façon intelligente votre travail de nettoyage. La technologie de détection de charge de la tête de plancher Jimmy peut reconnaître différents types de sols et ajuster la puissance de travail de la machine pour un nettoyage plus intelligent et plus efficace. Cette série poursuit l'innovation constante en matière de conception, la batterie est toujours amovible et sa recharge est conviviale. Le modèle Jimmy H8 Pro est livré avec une base de support, tandis que le Jimmy H9 Pro est équipé d'un support de charge standard, ce qui est pratique pour le rangement.

Un design raffiné

Le Jimmy H8 Pro est conçu avec une machine principale légère de 1,49 kg. En tant que modèle phare de 2021, il offre une puissance d'aspiration standard de 160 AW, est équipé d'une batterie de 3000 mAh offrant une autonomie de 70 minutes (qui peut être portée à 140 minutes grâce à une batterie supplémentaire amovible). Contrôle d'économie d'énergie à 4 niveaux, configuration accrue du mode automatique, peut passer librement des sols aux moquettes, contrôle automatique de l'aspiration.

Très puissante

Le H9 Pro est le modèle le plus récent et le plus performant de la gamme, l'un des aspirateurs les plus puissants disponibles sur le marché actuellement. En plus de toute la configuration de base du H8 Pro, il est doté d'un jeu de piles supplémentaires de 8x3000mAh qui permet d'augmenter l'autonomie jusqu'à 80 minutes. Le tube métallique flexible est plus adapté au nettoyage du fond et de l'arrière de vos meubles qui peuvent être encombrants. L'aspiration de 200 AW, comme celle du JV85 Pro, modèle phare de 2020, place le Jimmy H9 Pro dans le peloton de tête des aspirateurs haut de gamme.

Le savoir-faire de Jimmy

Jimmy est spécialisé dans la recherche, le développement et la production d'aspirateurs sans fil et possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des aspirateurs. Elle est l'une des rares entreprises du secteur à mettre en place des installations entièrement automatisées et opérationnelles pour la fabrication d'aspirateurs entre autres biens de consommation.

www.Jimmy.eu

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1481523/2000x1000_Logo.jpg

SOURCE Jimmy