Plus que 200 jours avant l'ouverture de la CIIE

Des milliers d'exposants et des centaines de milliers d'acheteurs du monde entier sont déjà venus à Shanghai au cours de ces trois dernières années pour profiter des avantages offerts par la CIIE. Sa superficie devenant plus vaste et son influence grandissant, la CIIE devient un événement incontournable pour les entreprises internationales chaque mois de novembre.

Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de manquer les opportunités vraiment uniques offertes par la CIIE.

Tout d'abord, en termes d'envergure et de secteurs concernés. La CIIE gagne en envergure et en influence chaque année. En 2020, elle s'étendait sur 360 000 mètres carrés, soit l'équivalent de près de 70 terrains de football.

Cette foire mondiale couvre une gamme complète de secteurs, de l'agroalimentaire à l'automobile, des technologies intelligentes et de l'information aux biens de consommation, des dispositifs médicaux aux produits de santé, en passant par le commerce des services.

Ensuite, la CIIE met en avant des exposants et des biens et services de grande qualité. Des milliers d'exposants, y compris des entreprises du Global Fortune 500 et des chefs de file du marché, participent à la CIIE chaque année. C'est devenu un événement incontournable pour les entreprises les plus influentes, qui accueille par exemple les dix plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales ainsi que les principaux constructeurs automobiles mondiaux.

Par ailleurs, les entreprises peuvent rencontrer les acheteurs, effectuer des transactions, pénétrer le marché chinois et mettre en œuvre leurs projets. Quelque 1,3 million d'acheteurs ont déjà assisté aux trois premières éditions. Chaque année, les participants signent des milliards de dollars de contrats lors de la CIIE, et les chiffres continuent d'augmenter à chaque édition. Au cours de ces trois dernières années, plus de 200 milliards de dollars de contrats ont ainsi été signés.

Rien que pour les deux premières éditions, 319 projets à investissements étrangers d'une valeur de 15 milliards de dollars ont été réalisés avec succès et beaucoup sont déjà exploités en Chine sur la base de ces contrats.

De plus, la CIIE constitue une porte ouverte sur la Chine et une voie rapide vers le succès. C'est une passerelle idéale pour comprendre et exploiter le potentiel du marché chinois avec ses 1,4 milliard de consommateurs. La CIIE offre également aux entreprises une opportunité en or de rencontrer des partenaires afin de mettre en place des synergies commerciales en amont et en aval de la chaîne de valeur.

Enfin, la CIIE est un guichet unique pour le bon déroulement des affaires. Elle octroie des avantages additionnels aux entreprises qui font leur entrée en Chine en offrant des services spécifiques facilitant au mieux les relations commerciales avec les partenaires chinois, qu'il s'agisse notamment du conseil, des procédures de dédouanement, de l'enregistrement des entreprises, des mises en relation. Les participants peuvent également promouvoir leurs marques et gagner en visibilité médiatique, les médias du monde entier étant présents chaque année pour informer des dernières tendances, produits et innovations présentés à la CIIE. Lors des trois premières éditions, plus de 10 000 journalistes ont ainsi couvert l'événement.

La 4e CIIE se tiendra à Shanghai du 5 au 10 novembre. Alors pourquoi ne pas saisir cette occasion et faire votre entrée sur le marché haussier chinois en cette Année du Buffle ?

Pour vous inscrire à cette 4e édition, rendez-vous sur le site de la CIIE :

https://www.ciie.org/ciie/f/book/register?locale=en

Ou contactez-nous par courriel : [email protected].

Nous vous attendons au Centre national des expositions et des conférences à Shanghai dans 200 jours !

