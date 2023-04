Plus Three presenta la campaña "Until Justice Just Is" de YWCA USA

El proyecto incluye la producción integral de Advancing Justice: Ensuring Equity for All, un evento virtual que se transmitirá el 13 de abril a las 3:00 p. m. hora del este.

MIAMI, 4 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Plus Three, una agencia de tecnología, diseño, recaudación de fondos, narración de historias, video y producción de eventos propiedad de minorías y mujeres, presentó hoy "Until Justice Just Is" (UJJI), un rediseño completo de la iniciativa anual de la YWCA USA que trabaja para concienciar sobre el racismo sistémico y actúa como una hoja de ruta sobre cómo los individuos, las comunidades y las corporaciones pueden tomar medidas accionables para eliminarlo.

YWCA USA "Until Justice Just Is"

El proyecto, que se centró en la ejecución de una remodelación estética completa con una revisión integral del diseño y la estrategia de marca, encargó a Plus Three la creación de una marca más igualitaria que se alejara de la anterior campaña de la organización "Stand Against Racism" para adoptar una más inclusiva "Until Justice Just Is". El componente de llamada a la acción de la campaña forma parte del Desafío por la Justicia Racial, un programa de un mes de duración con una página web y una aplicación móvil específicas, disponibles tanto en español como en inglés, y destinado a crear un tiempo y un espacio únicos para construir hábitos de justicia social más eficaces.

"Plus Three se inspira habitualmente en el trabajo y la misión de YWCA USA", afirmó el director general y fundador de Plus Three, Juan Proaño. "No hay otra organización que haga el trabajo que ellos hacen de forma más eficaz. Estamos orgullosos de apoyar a Margaret Mitchell, a todo el equipo de YWCA USA y a sus afiliados en sus esfuerzos por hacer avanzar la justicia racial".

Además de la creación de todos los elementos de diseño, Plus Three proporcionó el desarrollo del sitio web, los contenidos escritos, las redes sociales y la producción integral del evento virtual Advancing Justice: Ensuring Equity for All, que se transmitirá el 13 de abril a las 3:00 p. m. hora estándar del este.

La participación está abierta al público: confirme su asistencia aquí.

"Estamos muy entusiasmados con la campaña 2023 de la YWCA, Until Justice Just Is (UJJI), y nos emociona contar con Plus Three para que nos ayude a dar vida a nuestra campaña", declaró Margaret Mitchell, directora general de YWCA USA. "Nuestra campaña UJJI pretende concienciar sobre el racismo sistémico y sobre cómo cada uno de nosotros puede actuar para hacer avanzar la justicia a través de su propia educación personal y su compromiso con la justicia social y de género. En YWCA, creemos que hacer realidad nuestra misión de eliminar el racismo y empoderar a las mujeres significa estar a la altura en nuestras propias prácticas internas, y estamos muy orgullosos de asociarnos con una empresa propiedad de minorías y mujeres para realizar este trabajo. Estamos muy satisfechos con el trabajo que Plus Three ha realizado para esta campaña y les agradecemos que hayan utilizado su experiencia para trabajar con nosotros en el avance de la justicia en las comunidades a las que servimos".

Este es el noveno año que la YWCA pone en marcha esta campaña, que está diseñada para centrar el trabajo por la justicia racial de la red de asociaciones locales de YWCA ofreciendo guías de debate contra el racismo, bibliotecas de aprendizaje, capacitación en equidad para los lugares de trabajo, convocatorias de activistas locales y líderes nacionales, y muchos otros enfoques únicos basados en la comunidad para hacer avanzar la justicia.

Para saber más sobre Until Justice Just Is y YWCA USA, visite https://justice.ywca.org/.

Para ver un estudio de caso de este proyecto, visite: https://plusthree.com/ywca

Acerca de Plus Three

Plus Three es una agencia de tecnología, diseño, recaudación de fondos, narración de historias, video y producción de eventos con sede en Miami. Plus Three, fundada, dirigida y propiedad de Juan Proaño y Deirdre Hannigan Monroy, defiende causas progresistas mediante la creación de soluciones elegantes y equitativas que ayudan a abordar problemas y cuestiones sociales a través de la creación de contenidos, la narración de historias y la recaudación de fondos. A través de su plataforma tecnológica, Plus Three ha ayudado a sus clientes revolucionarios a recaudar más de 500 millones de dólares para sus organizaciones. Para obtener más información, visite https://plusthree.com/.

Acerca de YWCA

YWCA USA tiene la misión de eliminar el racismo, empoderar a las mujeres, defender la justicia social, ayudar a las familias y fortalecer las comunidades. Somos una de las más grandes y veteranas organizaciones de mujeres de la nación, que atiende aproximadamente a dos millones de mujeres, niñas y sus familias.

YWCA ha estado al frente de los movimientos sociales más apremiantes durante más de 160 años: desde el derecho al voto a los derechos civiles, desde la vivienda asequible a la igualdad salarial, desde la prevención de la violencia a la reforma de la atención médica. En la actualidad, combinamos la programación y la defensa con el fin de generar un cambio institucional en tres áreas clave: justicia racial y derechos civiles, empoderamiento y avance económico de las mujeres y las niñas, y salud y seguridad de las mujeres y las niñas.

Si desea obtener más información, visite ywca.org.

