Plusgrade collabore avec The Leading Hotels of the World (LHW) pour améliorer l'expérience de fidélisation des membres du Leaders Club

Grâce à Points, une société de Plusgrade, les membres du Leaders Club disposent désormais d'une plus grande flexibilité quant à la manière dont les points sont gagnés et échangés avec des avantages tels que Achat et Cadeau.

Cette gamme élargie de programmes de fidélité permet aux membres d'accélérer leur parcours de récompense.

Cette collaboration souligne l'engagement de Plusgrade à améliorer le paysage de la fidélisation et à contribuer activement à l'évolution des programmes aux côtés de ses précieux partenaires.

MONTRÉAL, 19 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Plusgrade , fournisseur de premier plan de solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie mondiale du voyage, annonce aujourd'hui le lancement de plusieurs solutions de fidélisation pour The Leading Hotels of the World (LHW), le leader de l'hôtellerie de luxe indépendante. L'unité commerciale de fidélisation de Plusgrade, Points, offrira de multiples avantages au Leaders Club qui enrichiront l'expérience des membres, en leur offrant un plus grand choix et une plus grande flexibilité quant à la façon de gagner et d'échanger des récompenses.

Grâce au partenariat avec Points, une société de Plusgrade, les membres du Leaders Club ont désormais la possibilité d'accélérer leur progression vers leurs objectifs de récompenses en effectuant un achat forfaitaire immédiat de récompenses grâce à la fonction « Achat de points ». Les membres peuvent ainsi accéder plus rapidement à des séjours et à des expériences hôtelières exceptionnelles.

De plus, les membres du Leaders Club auront également accès à la fonction « Points cadeaux ». Cette fonction permet aux membres de partager le cadeau du luxe en achetant des points pour leurs amis et leur famille, offrant ainsi une plus grande flexibilité quant à la façon dont les points sont échangés.

« Chez Plusgrade, nous offrons des expériences client incroyables grâce à des produits conçus pour améliorer le séjour des voyageurs », a déclaré Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade. « Nous sommes ravis d'introduire pour les membres du Leaders Club des avantages innovants qui améliorent leur expérience de fidélisation tout en stimulant une croissance substantielle des revenus auxiliaires pour LHW. »

En cette période de transformation dynamique du secteur de l'hôtellerie de luxe, LHW a toujours établi la norme d'une qualité inégalée et d'expériences extraordinaires dans son portefeuille de plus de 400 hôtels de luxe indépendants. LHW continue d'être à la pointe de l'innovation et offre désormais à ses clients fidèles et aux membres du programme Leaders Club un accès à de nouveaux niveaux de choix et de flexibilité.

« Nous sommes ravis de tirer parti de l'expertise de Plusgrade pour proposer ces nouvelles offres aux membres de notre Leaders Club », a déclaré Phil Koserowski, vice-président principal et directeur du marketing de The Leading Hotels of the World. « Cette collaboration offre plus de possibilités à nos meilleurs clients, en leur donnant plus de moyens de gagner et d'utiliser des points et, en fin de compte, de continuer à voyager dans le monde entier grâce à portefeuille mondial d'hôtels d'une rareté exceptionnelle. »

Depuis plus de vingt ans, Points, une société de Plusgrade, aide les programmes de fidélisation à élaborer, gérer et développer leur meilleure expérience de fidélisation. Depuis sa création, elle travaille sans relâche à favoriser la fidélité et la confiance des clients auprès de plus de 60 partenaires dans les secteurs de l'aviation, du voyage, de l'hôtellerie, de la vente au détail et de l'écosystème financier dans le monde entier. Cette collaboration avec LHW témoigne de l'engagement de Plusgrade à transformer le paysage de la fidélisation et à contribuer à façonner l'avenir des programmes de fidélité aux côtés de ses partenaires.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.lhw.com/collections/manage-points .

À propos de Plusgrade

Plusgrade est le moteur de l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de premier plan en matière de revenus auxiliaires. Plus de 200 compagnies aériennes, hôtelières, de croisière, de transport ferroviaire de passagers et de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus significatives grâce à des expériences client incroyables. En tant que centrale de revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars de nouvelles opportunités de revenus à travers sa plateforme pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Plusgrade a été fondée en 2009 et son siège social se trouve à Montréal. L'entreprise possède des bureaux dans le monde entier.

À propos de The Leading Hotels of the World, Ltd. (Leading Hotels)

Composé de plus de 400 hôtels dans plus de 80 pays, LHW est la plus grande collection d'hôtels de luxe indépendants. En 1928, 38 hôteliers indépendants se sont réunis pour créer LHW. Depuis lors, la Société sélectionne avec soin des hôtels distinctifs, des stations balnéaires, des auberges, des chalets, des villas et des camps de safari, des Alpes enneigées d'Europe au veld africain, pour les partager avec des âmes aventureuses à la recherche de l'exceptionnel. La communauté LHW est constituée d'individus exceptionnels, unis par leur passion pour les découvertes surprenantes et les détails qui accompagnent chaque expérience. Les hôteliers LHW sont des artisans de l'hospitalité dont l'expertise, l'engagement envers l'excellence et le flair personnel leur permettent de créer des moments inoubliables pour leurs clients. Grâce à ces expériences authentiques et personnalisées, combinées à l'hospitalité chaleureuse et au service de qualité qu'ils offrent, les voyageurs exigeants ont envie de revenir encore et encore. La collection de LHW est présente partout dans le monde et promet un large éventail de destinations et d'expériences hors du commun, avec en prime le programme de fidélisation à plusieurs niveaux de LHW, Leaders Club. Des anciens palais reconvertis aux retraites de campagne gérées par les mêmes familles depuis des générations, en passant par des gratte-ciel étincelants dans des centres urbains dynamiques, des escapades sereines sur des îles privées, des camps de tentes glamour, et bien plus encore, explorez, trouvez l'inspiration et vivez des moments de voyage inoubliables. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lhw.com, Facebook à @LeadingHotels, Twitter à @LeadingHotels et Instagram @leadinghotelsoftheworld

