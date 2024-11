Plusgrade et Flying Blue lancent le service "Subscribe to Miles", rendant les primes de voyage plus accessibles que jamais

Le nouveau service d'abonnement permet aux membres Flying Blue d'accumuler automatiquement des Miles tous les mois, à partir de 28 € par mois.

Les membres bénéficient de dépôts Miles garantis et de meilleurs taux

Le programme simplifie l'accès aux voyages de récompense, des vacances de rêve aux surclassements en cabine premium.

MONTREAL, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Plusgrade, leader mondial des solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, annonce aujourd'hui l'extension de son partenariat avec Flying Blue, le programme de fidélité d'Air France et de KLM, pour lancer " Subscribe to Miles " - un service innovant qui transforme la façon dont les membres gagnent des Miles. Cette nouvelle offre permet aux membres d'augmenter régulièrement leur solde de Miles par le biais de simples abonnements mensuels, rendant les voyages de récompense plus accessibles que jamais.

Le nouveau service d'abonnement Flying Blue offre plusieurs avantages clés aux membres :

Dépôts mensuels automatiques de Miles directement sur les comptes des membres

Choix de quatre plans flexibles : Starter, Smart, Advanced, ou Complete

Les taux les plus compétitifs disponibles sur Miles

Un moyen simple d'épargner pour de futures expériences de voyage

Les membres peuvent utiliser leur solde de Miles croissant pour obtenir un large éventail de primes de voyage, y compris des vols vers les destinations souhaitées, des surclassements en cabine premium, des séjours dans des hôtels partenaires, et plus encore. Le modèle d'abonnement garantit une accumulation régulière de Miles, aidant les membres à atteindre leurs objectifs de voyage plus rapidement et de manière plus prévisible.

"L'extension de notre partenariat avec Flying Blue représente une évolution passionnante dans la façon dont les membres peuvent s'engager dans leur programme de fidélité ", a déclaré Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade. "Le service 'Subscribe to Miles' rend le gain de Miles plus accessible et prévisible, aidant les membres à transformer leurs aspirations de voyage en réalité tout en créant des revenus auxiliaires durables pour notre précieux partenaire."

"Avec l'abonnement aux Miles, il est plus facile que jamais pour nos membres d'augmenter leur solde de Miles et d'atteindre leurs objectifs de voyage ", a déclaré Benjamin Lipsey, SVP Customer Loyalty et Président de Flying Blue chez Air France et KLM. "Cette approche innovante de l'abonnement reflète notre engagement à fournir des avantages pratiques et utiles qui améliorent l'expérience de voyage de nos membres. En nous associant à Plusgrade, nous nous assurons que nos membres ont accès à un moyen transparent et efficace d'accumuler des Miles".

Pour plus d'informations sur le service d'abonnement Flying Blue et ses avantages, veuillez consulter le site https://www.flyingblue.com/en/mileshub/subscription.

À propos de Plusgrade

Plusgrade alimente l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de premier plan en matière de recettes accessoires. Plus de 200 compagnies aériennes, d'hôtellerie, de croisière, de transport ferroviaire de passagers et de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouveaux flux de revenus significatifs grâce à des expériences client incroyables. En tant que centrale de revenus accessoires, Plusgrade a généré des milliards de dollars de nouvelles opportunités de revenus à travers sa plateforme pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Plusgrade a été fondée en 2009 et son siège social se trouve à Montréal. Elle possède des bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site Plusgrade.com.

À propos de Flying Blue

Flying Blue est le programme de fidélité du groupe Air France-KLM. Créée en 2005, elle compte aujourd'hui plus de 24 millions de membres dans le monde, qui ont accès à une multitude de récompenses et d'avantages, et peuvent gagner et dépenser des Miles auprès d'une large sélection de compagnies aériennes et de partenaires commerciaux et financiers. L'objectif de Flying Blue est d'accompagner ses membres à chaque voyage, chaque jour. Que les membres explorent le bout de leur rue ou les confins du monde, Flying Blue est là pour transformer chacun de ces moments en souvenirs inoubliables.

