Plusgrade fait l'acquisition d'UpStay et étend son portefeuille de solutions de surclassement et de revenus auxiliaires pour l'industrie hôtelière

En étendant davantage son portefeuille dans l'industrie hôtelière, Plusgrade fait un pas de plus vers son but de devenir le chef de file mondial dans le domaine des revenus auxiliaires

L'acquisition renforce la portée inégalée de Plusgrade dans 5 secteurs de l'industrie mondiale du tourisme

En 2023, Plusgrade devrait désormais générer plus de 5 milliards de dollars en termes d'opportunités de nouveaux revenus pour ses partenaires

MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /PRNewswire/ -- Plusgrade , le principal fournisseur de solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie mondiale du tourisme, est fier d'annoncer l'acquisition d' UpStay , un fournisseur en croissance de solutions de surclassement et de revenus auxiliaires pour l'industrie hôtelière. UpStay dessert des centaines d'hôtels dans 17 pays en permettant aux hôteliers de générer des revenus auxiliaires plus élevés par le bais de multiples sources de revenus à valeur ajoutée proposées à leurs invités.

Dès sa création en 2019, UpStay a été reconnu pour sa technologie innovante, remportant le prix de l'innovation People's Choice de 2021 à la cérémonie de remise des prix de Phocuswright, ainsi que le prix de la meilleure jeune entreprise de technologie hôtelière au monde de 2022 à la cérémonie de remise des prix de World Travel Tech Awards.

« L'acquisition d'UpStay constitue un autre pas vers notre vision et notre mission de devenir le chef de file mondial des revenus auxiliaires », a déclaré Ken Harris, le PDG de Plusgrade. « Une succession d'innovations, de lancements et d'acquisitions ont accéléré notre mission, et nous a permis de commencer 2023 en tant que l'un des chefs de file de l'industrie mondiale du tourisme. Nous sommes ravis qu'UpStay nous ait rejoint, et nous sommes impatients de tirer parti de son expertise et ses technologies innovantes pour apporter davantage de valeurs à nos plus de 200 partenaires fournissant des services aériens, hôteliers, de croisières, de chemin de fer et financiers partout dans le monde. »

« C'est un jour très important pour UpStay », a déclaré Tzafrir Blonder, PDG d'UpStay « Après 4 ans de croissance et de succès incroyables, nous sommes ravis de nous allier à Plusgrade pour investir davantage dans nos offres de produits et améliorer notre capacité à générer des revenus auxiliaires pour nos partenaires par le biais de la vente de services et commodités sur site supplémentaires. Je suis impatient de continuer à diriger les verticales auxiliaires de l'industrie hôtelière dans l'entreprise, à mesure que nous nous développons avec Plusgrade en 2023 et au-delà. »

Plusgrade poursuit sa croissance agressive après l'acquisition de Points , le chef de file mondial du commerce de fidélisation, en 2022, réunissant deux grandes sources de revenus auxiliaires sous le même toit pour avoir un impact encore plus important sur les entreprises touristiques dans le monde entier. L'acquisition d'UpStay permet à Plusgrade d'ajouter les surclassements en hôtel et autres sources de revenus auxiliaires innovantes à son éventail (déjà large) de produits de revenus auxiliaires et de fidélité qui ravissent les clients dans le monde entier.

Au cours des prochaines semaines, UpStay sera intégrée à la marque Plusgrade et mènera ses activités en tant que Plusgrade à l'avenir. Pour plus d'informations sur Plusgrade, consultez plusgrade.com .

À propos de Plusgrade

Plusgrade propulse l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de pointe en matière de revenus auxiliaires. Plus de 200 compagnies des secteurs du transport aérien, de l'hôtellerie, des croisières, du transport ferroviaire et des services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus importantes tout en créant des expériences clients incroyables. En tant que chef de file des revenus accessoires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en nouvelles occasions de revenus via sa plateforme pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Fondée en 2009, Plusgrade, dont le siège social est situé à Montréal, détient des bureaux à travers le monde.

