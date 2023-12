Plusgrade und Air Transat Unite bündeln ihre Kräfte, um mit Upgrades das Reiseerlebnis für Passagiere zu verbessern

Plusgrade geht eine Partnerschaft mit der führenden Urlaubsfluggesellschaft Air Transat ein, um neue Lösungen für Nebeneinkünfte zu erschließen und Passagieren ein nahtloses Upgrade-Erlebnis zu bieten.

Passagiere mit Economy-Class-Tickets können jetzt ein Upgrade auf die Club Class nutzen, in der sie von noch mehr Komfort, erstklassigen Mahlzeiten und Priority-Services am Flughafen profitieren.

Plusgrade setzt seinen Wachstumskurs fort, indem es über 200 Reisepartnern auf der ganzen Welt Lösungen für Nebeneinkünfte bietet.

MONTREAL, 18. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Plusgrade, ein führendes Unternehmen für Lösungen für Nebeneinkünfte in der Reisebranche, hat heute eine Partnerschaft mit der weltweit führenden Urlaubsfluggesellschaft Air Transat angekündigt, mit der das Reiseerlebnis von Passagieren verbessert werden soll. Plusgrade wird ein neues Produkt anbieten, mit dem Passagiere von Air Transat ein Upgrade auf die Club Class erwerben und maximalen Komfort in einer exklusiven Kabine, erstklassige Mahlzeiten und Priority-Services am Flughafen nutzen können.

Passagiere von Air Transat mit Economy-Class-Ticket haben jetzt mehrere Möglichkeiten, ein Upgrade auf das exklusive Erlebnis der Club Class zu erwerben. Für qualifizierte Flüge können Passagiere 26 Stunden vor Abflug ein Gebot für ein Upgrade auf die Club Class abgeben. Außerdem können Passagiere während des Online-Check-ins ein sofortiges Upgrade buchen. Dies ist 24 Stunden vor Abflug verfügbar.

„Fluggesellschaften suchen zunehmend nach innovativen Möglichkeiten, das Reiseerlebnis noch besser zu gestalten und dabei Nebeneinkünfte zu steigern", sagt Ken Harris, Gründer und Geschäftsführer von Plusgrade. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Air Transat und darauf, unsere Dienste nahtlos in ihre Customer Journey zu integrieren. Gemeinsam werden wir Reisenden tolle Erlebnisse ermöglichen."

Die Integration des Produkt-Upgrades von Plusgrade ist schnell und einfach. Es wurde so entwickelt, dass sichergestellt wird, dass die Check-in-Journey des Passagiers nicht beeinträchtigt wird und Air Transat die Gelegenheit bekommt, den verfügbaren Bestand auf einer reaktionsschnellen, dynamischen Plattform zu verkaufen.

„Wir freuen uns, unsere Kräfte mit Plusgrade zu bündeln und unseren geschätzten Passagieren schlüsselfertige Lösungen bieten zu können", sagte Michele Barre, Finanzleiterin. „Wir sind der Ansicht, dass Reisen komfortabel und unvergesslich sein sollte und diese Partnerschaft ermöglicht es uns, noch bessere Erlebnisse zu bieten, die unsere Kunden erfreuen werden, bevor die eigentliche Reise beginnt."

Die Partnerschaft zwischen den beiden in Montreal ansässigen Unternehmen ist ein Zeichen für einen blühenden und innovativen kanadischen Reisemarkt. Air Transat wurde von den World Airline Awards 2023 von Skytrax zur besten Urlaubsfluggesellschaft gewählt und Plusgrade wurde von OAG zum besten Technologieanbieter im Bereich Nebeneinkünfte ernannt. Das Unternehmen wächst in der internationalen Reisebranche immer weiter und generiert für seine Partner Umsatzchancen in Milliardenhöhe.

Weitere Informationen zum Upgrade von Air Transat finden Sie unter: https://www.airtransat.com/en-CA/book/book-a-flight/upgrades.

Informationen zu Air Transat

Air Transat wurde vor 36 Jahren in Montreal gegründet und ist eine führende Reisemarke, die bei den World Airline Awards 2023 von Skytrax von Passagieren zur besten Urlaubsfluggesellschaft gewählt wurde. Das Unternehmen bietet Flüge zu internationalen Reisezielen an, hauptsächlich in Europa, in der Karibik, an der Ost- und Westküste der USA sowie in Südamerika und Nordafrika. Air Transat ist für seinen ausgezeichneten Kundenservice bekannt. Durch die Erneuerung seiner Flotte mit den energieeffizientesten Flugzeugen ihrer Klasse trägt Air Transat zu einer nachhaltigeren Reisebranche bei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Montreal sowie wichtigen Niederlassungen am internationalen Flughafen Montreal-Trudeau (YUL) und am Flughafen Toronto Pearson (YYZ) hat 5.000 Mitarbeiter, die gemeinsam daran arbeiten, Menschen miteinander zu verbinden. Air Transat ist ein Unternehmen von Transat A.T. Inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Informationen zu Plusgrade

Plusgrade fördert die globale Reisebranche mit seinem führenden Portfolio an Lösungen für Nebeneinkünfte. Mehr als 200 Unternehmen der Branchen Fluggesellschaften, Hotel- und Gaststättengewerbe, Kreuzfahrten, Bahnverkehr und Finanzdienstleistungen vertrauen auf Plusgrade, um neue, sinnvolle Einnahmequellen durch erstklassige Kundenerlebnisse zu schaffen. Als Experte für Nebeneinkünfte hat Plusgrade über seine Plattformen neue Umsatzchancen in Milliardenhöhe für seine Partner generiert und verbesserte Reiseerlebnisse für Millionen von Passagieren und Gästen geschaffen. Plusgrade wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt.

