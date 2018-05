Plusieurs experts internationaux ont abordé la « Transformation urbaine via l'art » à la SIAC de Shanghai

Ce forum organisé sur deux jours (11 et 12 mai) continue de faire parler de lui après l'événement en raison de sa taille, de la réputation des intervenants, et de l'importance du thème. La SIAC (Shanghai International Art City) a attiré l'attention du public en raison de l'importance de la conversion du patrimoine industriel de secteurs clés, tels que Bao Steel en une ville d'art.

Le professeur Hang Jian de l'Académie chinoise des arts a évoqué près de 100 000 projets ambitieux de conservation du patrimoine actuellement en cours par le gouvernement chinois, qui incluent le renouvellement du patrimoine industriel ainsi que des projets de conservation des régions rurales chinoises traditionnelles et de leur mode de vie. La Chine possède plus de 5 000 ans d'histoire, tandis que son expérience d'industrialisation s'étend seulement sur 160 ans.

Lors de la première journée, les participants ont visité le site du patrimoine industriel de Bao Steel, et ont pu ressentir les efforts fournis par les travailleurs pour la prospérité et l'industrialisation de la Chine. L'un des participants a suggéré que le patrimoine industriel de Bao Steel soit préservé définitivement en tant que site de travail sacré, et bénéficier d'une restauration minimale.

Le forum s'est décomposé en quatre thèmes de recherche sous le titre principal « Transformation urbaine via l'art », sujet qui sous-entend le redéveloppement du patrimoine industriel. Le forum a également abordé les projets de rajeunissement qui utilisent l'art, et la question de savoir comment revitaliser le patrimoine industriel via l'architecture et l'urbanisme.

Récapitulatif des discussions

1. Un musée n'est pas seulement un lieu d'exposition et un temple de collections, mais également une plateforme permettant au public de relater, participer et suggérer ses opinions actives. Les publics d'aujourd'hui ne sont pas des visiteurs passifs qui doivent être éduqués par des professionnels d'institutions, mais des voisins qui ont leurs opinions. Les musées devraient transférer leur propriété au public.

2. Plusieurs modèles de réussite de rajeunissement industriel ont été présentés en Occident et en Chine. L'ancienne gare devenue le musée d'Orsay à Paris, l'ancien espace de construction navale et de réparation navale devenu l'espace d'exposition Arsenal de la Biennale de Venise, l'ancienne gare de Berlin devenue le musée de la Hamburger Bahnhof de Berlin, le centre d'art contemporain Wiels en Belgique, etc. En Chine, les projets Chin Pagoda et Hangzhou Pagoda ont également été présentés par Stephen Hughes, secrétaire général du TICCIH. Néanmoins, les projets de rajeunissement industriel n'ayant pas été acceptés n'ont pas été présentés. Les modèles de réussite varient et sont discutables. Les cas d'échec sont tous variés et discutables également.

3. Pourquoi la plupart des modèles de réussite de transformation de patrimoine industriel se focalisent-ils sur des musées d'art, des centres d'art, ou des installations axées sur l'art ? L'art est-il si important ? L'art est-il une victime ? Cela s'explique-t-il simplement par le coût peu élevé de la construction d'espaces dédiés à l'art ? L'art est-il temporaire, simple, ou en danger ? Pourquoi pas l'architecture ?

4. Le rajeunissement du patrimoine industriel devrait pouvoir préserver non seulement la mémoire du processus de conservation, mais également l'histoire des utilisateurs. Le renouvellement du patrimoine industriel se conçoit comme la chirurgie ou la démolition de bâtiments. Il pourrait néanmoins s'agir d'une injection nutritionnelle et d'une reconnexion avec l'histoire.

5. La SIAC (Shanghai International Art City) ne devrait pas être une ville touristique offrant de l'art. Une ville d'art n'est pas une ville touristique qui utilise l'art, mais la qualité de la ville est plus importante. La qualité est une garantie de vie.

6. Le rajeunissement consiste à réutiliser. Il est comparable à deux bâtonnets que l'on appelle baguettes, et non à une seule baguette, qui est quasiment inutile. L'art est comparable aux baguettes chinoises. Bien que le site du patrimoine de Baowu offre une superficie de 26 kilomètres carrés, il existe en réalité à Shanghai des sites de 230 kilomètres carrés qui ont besoin de faire l'objet d'un rajeunissement.

7. La relation entre l'art et le rajeunissement d'une ville n'est ni inévitable, ni définitif. Est-ce parce que l'art est moins cher que tout autre support ? La transformation urbaine via l'art ? Pourquoi pas via l'architecture ?

8. La culture communautaire doit être liée au contexte de la SIAC. Eva Franch i Gilabert a affirmé qu'elle ne recourait pas à des modèles d'affaires dans sa pratique architecturale, mais plutôt à un modèle d'idées. Ceci fait allusion à l'avenir de la SIAC.

9. La différence entre la valeur et le capital est un sujet crucial, qui doit être repensé dans le domaine de l'art en raison des environnements récents.

10. Pourquoi prêtons-nous attention au patrimoine du passé ? Quel est le rôle du patrimoine ? Qu'en est-il du patrimoine vivant ? L'énergie de création d'espaces et l'énergie de la mémoire vont de pair.

11. La SIAC devrait également être une ville d'éducation pour les générations futures.

12. Le directeur académique du forum, Yongwoo Lee, a affirmé en conclusion : « nous bâtissons une maison, mais la maison nous façonne. Nous ne semblons pas réaliser que la ville que nous créons façonne le cadre de nos actions, de nos habitudes et de nos valeurs. »

