PM-International fête son 30ème Anniversaire

MANNHEIM, Allemagne, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- PM-International, l'une des entreprises de vente directe les plus prospères au monde, fête son anniversaire : Un événement de deux jours au Rosengarten et au SAP Arena de Mannheim marque le 30e anniversaire de l'une des principales entreprises de vente directe de produits de santé, de fitness et de beauté au monde. Près de 15 500 invités, partenaires commerciaux et VIP du monde entier ont répondu à l'invitation de l'entreprise et l'ont rejointe en direct à Mannheim. Plus de 100 000 téléspectateurs ont assisté à l'événement en ligne sur PM TV, la plateforme de diffusion en continu de l'entreprise.

Une soirée gala au Rosengarten Mannheim a ouvert la célébration du 30ème anniversaire ce vendredi.

Le samedi, le congrès mondial du 30e anniversaire s'est déroulé dans la SAP Arena. L'événement anniversaire a débuté par l'apparition du PDG et fondateur de l'entreprise, Rolf Sorg. Lors de son discours, Rolf Sorg a retracé les 30 ans d'histoire de PM-International et a invité sur scène de nombreux invités qui ont joué un rôle important dans le développement de PM-International. Ensuite, devant le public du stade à guichets fermés, il a salué le travail d'équipe qui est à l'origine de la réussite de l'entreprise, qui connaît une croissance mondiale. "Le succès de PM-International n'est possible que grâce à vous tous. C'est grâce à votre constance, à votre concentration et à votre travail acharné. Ce n'est pas de la magie, mais c'est grâce à votre discipline et à votre ambition que nous y sommes parvenus. Merci beaucoup", a déclaré Rolf Sorg.

Avec une présence dans plus de 45 pays sur cinq continents et plus de 1000 employés, PM-International est l'une des 10 premières entreprises du secteur de la vente directe. Depuis la création de la société en 1993, plus de 800 millions de produits FitLine ont été vendus dans le monde entier. Avec plus de 70 brevets et une coopération stratégique avec divers instituts de recherche, ainsi qu'avec ELAB Analytic GmbH, PM-International veille à ce que la qualité supérieure des produits FitLine soit toujours maintenue.

Innovation produit : Boisson Fitness FitLine



Le discours de Rolf Sorg a été suivi par celui du Dr Tobias Kühne, directeur scientifique, qui a présenté la nouvelle formulation d'un produit populaire de la marque FitLine de PM-International : FitLine Fitness Drink. Le nouveau développement du produit, qui a déjà fait l'objet de trois brevets, a été testé sur des athlètes en coopération avec l'université de Trèves et a donné des résultats remarquables.

La fondation caritative PM We Care prend en charge 800 parrainages d'enfants supplémentaires

Vicki Sorg, directrice des œuvres caritatives et de la promotion, a parlé de l'action caritative de PM-International dans le monde entier, en particulier du nombre toujours croissant de parrainages d'enfants. Elle a annoncé que PM-International, en coopération avec World Vision, portera à 6 000 le nombre de parrainages d'enfants dans le monde, qui est actuellement de 5 200. "Au cours des cinq dernières années, nous avons augmenté nos dons de charité de 70 % et, rien qu'en 2023, nous accueillerons 1 600 enfants parrainés supplémentaires", explique Vicki Sorg. Depuis que PM We Care et World Vision ont entamé leur coopération, plus de 60 projets de développement à long terme dans le monde ont été financés de manière fiable et la vie de dizaines de milliers d'enfants parrainés, de leurs familles et de leurs communautés a été améliorée. Avec 6 000 enfants parrainés dans le monde, PM-International est la plus grande entreprise sponsorisant le travail humanitaire, d'aide et de développement de World Vision, qui est un leader dans ce secteur.

Vivez l'innovation en direct

Wojcech Foremnik, directeur général du marketing, et Márton Fülöp, directeur de la technologie, sont montés sur scène pour parler des dernières innovations techniques qui donnent à PM-International une longueur d'avance sur la concurrence. "Chez PM-International et FitLine, nous avons tenu compte des critiques constructives et des réactions de nos distributeurs pour développer des solutions tournées vers l'avenir", ont-ils expliqué. Les derniers développements sont adaptés aux besoins des partenaires commerciaux de PM-International et des créateurs d'entreprise dans un monde de plus en plus numérisé. En même temps, ils ont souligné que les ventes directes elles-mêmes ne se dérouleront jamais entièrement en ligne ou hors ligne. "Les gens se rencontreront toujours, mais l'avenir est au milieu. C'est pourquoi nous progressons activement dans notre développement afin de façonner nous-mêmes l'avenir de notre secteur", a déclaré Wojcech Foremnik. Rolf Sorg a également souligné ce point en expliquant que "l'avenir est hybride".

Parmi les nouvelles innovations figurent l'application FitLine, PM Pay+, qui permet aux partenaires de recevoir leurs revenus en temps réel, et une autre solution de bureau numérique. "Tous ces nouveaux outils peuvent être utilisés avec des téléphones portables, ce qui permet de travailler à tout moment depuis n'importe où dans le monde", explique Márton Fülöp.

L'un des temps forts de la soirée a été la remise des prix aux partenaires les plus performants sur la scène de la SAP Arena, qui affichait complet. Ces prix ont été remis par Patrick Bacher et Marcus Sandström, responsables des ventes pour l'Europe et la région Asie-Pacifique.

Enfin, Rolf Sorg a parlé de l'avenir de PM-International et de sa vision pour les trois prochaines années. PM-International s'est fixé un objectif clair : atteindre le Top 5 dans son classement sectoriel et réaliser un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars. "Offrir aux gens une opportunité unique de prendre la décision de travailler à leur compte sans risque, de choisir librement leur temps de travail et de s'amuser en créant des revenus supplémentaires instantanés", telle est la priorité absolue de Rolf Sorg et de PM-International. "Nous ne voulons pas suivre les tendances, mais participer activement à l'évolution du secteur de la vente directe. C'est pourquoi PM-International s'engage en permanence à proposer de nouvelles solutions innovantes et tournées vers l'avenir", a conclu Rolf Sorg en annonçant la mise en place d'un entrepôt virtuel.

