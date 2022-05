PMI Américas escolhe ThetaRay como sua solução avançada de monitoramento de transações

A solução SaaS alimentada por IA impulsionará as oportunidades de receita e o atendimento ao cliente da PMI

CIDADE DO MÉXICO, NOVA YORK, e TEL AVIV, Israel, 10 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A ThetaRay, provedora líder de tecnologias de monitoramento de transações alimentadas por IA, anunciou hoje que a PMI Américas, provedora líder global de serviços de pagamento, escolheu a solução SaaS SONAR baseada em IA da ThetaRay para monitorar pagamentos internacionais globais na plataforma da PMI.

A capacidade da SONAR de detectar os primeiros sinais de atividades sofisticadas de lavagem de dinheiro permitirá que a PMI aumente suas oportunidades de receita, oferecendo um serviço confiável.

O acordo destaca a expansão da ThetaRay no mercado de pagamentos fintech da América Latina.

A PMI Américas viabiliza transações significativas, principalmente entre os EUA e o México. Ao utilizar a solução da ThetaRay, a empresa poderá verificar se as transações processadas estão isoladas de atividades ilegais, sem afetar a qualidade do serviço dos quais seus clientes dependem.

"No ecossistema altamente regulamentado em que operamos, é importante que nossos reguladores e parceiros financeiros entendam que sempre investiremos em tecnologias de última geração para proteger nossos interesses mútuos", disse Alex Pereira, CEO e fundador da PMI Américas. "A ThetaRay é um exemplo do compromisso da PMI de desenvolver um ecossistema confiável e livre de fraudes."

As transações internacionais muitas vezes envolvem uma sequência complicada de bancos que operam em várias moedas em diferentes países, o que dificulta para as fintechs e para os bancos terem transparência total sobre quem são os beneficiários. Ao oferecer visibilidade total nos caminhos complexos das transações internacionais, a ThetaRay ajuda a proteger os usuários do risco de serem explorados por lavagem de dinheiro, financiamento terrorista, tráfico humano e tráfico de drogas, ao mesmo tempo que permite aos parceiros aumentar seu volume de transferências.

"Temos orgulho de ajudar a PMI Américas a explorar novos fluxos de receita e oferecer a seus clientes B2B e P2P um processamento de pagamentos prático, seguro e confiável", disse Mark Gazit, CEO da ThetaRay. "A SONAR não só protege de ameaças de lavagem de dinheiro. Também permite que fintechs e bancos melhorem o atendimento ao cliente e reduzam a desigualdade financeira, oferecendo serviços em regiões tradicionalmente sem serviços bancários. Esperamos ver os benefícios que essa parceria trará ao ecossistema de pagamentos internacionais."

A SONAR é a solução de prevenção de crimes financeiros mais avançada do setor de pagamentos internacionais. Ela tem como base uma forma avançada de IA chamada Intuição por Inteligência Artificial, que pode simular sentimentos, percepções, suposições, hipóteses e raciocínios humanos para tomar decisões melhores. Isso permite a descoberta rápida de ameaças de lavagem de dinheiro conhecidas e desconhecidas, com uma taxa de detecção incomparável de 95% e redução de 90% em falsos positivos, em comparação com soluções baseadas em regras.

Sobre a ThetaRay:

A solução de monitoramento de transações alimentada por IA da ThetaRay, a SONAR, baseada em "intuição por inteligência artificial", permite aos bancos e fintechs ampliar suas oportunidades comerciais e aumentar suas receitas por meio de pagamentos internacionais seguros e confiáveis. A solução inovadora também melhora a satisfação do cliente, reduz os custos de conformidade e aumenta a cobertura de riscos. A tecnologia da ThetaRay é a única oferta SaaS que analisa o tráfego SWIFT, indicadores de risco e dados do cliente/pagador/beneficiário para detectar, em uma plataforma unificada, anomalias que indiquem atividade de lavagem de dinheiro nos caminhos complexos das transações internacionais. As instituições financeiras que dependem de ecossistemas altamente heterogêneos e complexos se beneficiam muito dos baixos índices de falsos positivos e altas taxas de detecção incomparáveis da ThetaRay.

Sobre a PMI Américas:

A PMI Américas, com sede na Cidade do México e operações na Colômbia, Peru, Chile, Brasil e Uruguai, é uma provedora líder global de serviços de pagamento, com soluções específicas para cada país em todas as Américas. Em parceria com instituições financeiras líderes nos países em que operamos, auxiliamos nossa estrutura global de parceiros comerciais e implementamos estratégias de pagamento personalizadas para atender a suas necessidades: de entradas e saídas de pagamentos locais a emissão de cartões de débito e estratégias alternativas de recebimento de pagamentos. Maximizamos a eficiência e a satisfação do cliente, em nossa vasta cobertura global com uma única integração.

