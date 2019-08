Pneuma Respiratory, Inc. anuncia novo presidente do conselho de administração

BOONE, Carolina do Norte, 21 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Pneuma Respiratory, Inc. anunciou que Jay Morgan, membro do conselho de administração, assumiu o cargo de presidente do conselho. O ex-presidente da Pneuma, Walt Robb, continuará sendo membro do conselho.

Jay Morgan atuou como vice-presidente global de inovação e design para a Bayer Consumer Care, como vice-presidente global de inovação para a Merck Consumer Health e como diretor global de operações e pesquisa para a Merck Consumer Health. Ele é atualmente sócio fundador da Pedal, uma agência de inovação com sede em Knoxville que utiliza design centrado no ser humano para criar novos produtos, serviços e modelos de negócios. Formado em química pela Ohio Northern University, realiza um trabalho que é uma interseção de visão humana, tecnologia e requisitos comerciais.

"É uma honra ter o Jay como presidente", disse Eric Hunter, cofundador e diretor executivo da Pneuma. "As contribuições de Jay como membro do nosso conselho têm sido inestimáveis, e estou entusiasmado em trabalhar com ele em sua nova função como presidente. Gostaria também de agradecer a Walt Robb por sua assessoria como presidente e por seu compromisso incansável com a Pneuma, como importante membro do conselho de administração."

Ao ser nomeado presidente, Jay Morgan declarou: "Quando ingressei no conselho de administração da Pneuma Respiratory, fiquei impressionado com a força e a profundidade da empresa e com sua capacidade tecnológica, tão especial. Continuaremos construindo uma empresa de categoria mundial que oferece uma grande variedade de medicamentos e formulações através dos pulmões. Estou entusiasmado em trabalhar com o Eric e com toda a equipe atuando como presidente para atingir essa meta".

"Já trabalhei com Jay Morgan no conselho de administração e posso afirmar que ele é sem dúvida uma excelente escolha para fornecer liderança como presidente da Pneuma Respiratory", disse Walt Robb. "Estou entusiasmado com o nosso futuro e animado com a oportunidade de continuar atuando como membro do conselho de administração."

Fundada em 2015, a Pneuma Respiratory é uma empresa farmacêutica com sede em Boone, na Carolina do Norte. Com uma equipe global de pesquisadores, médicos, designers e engenheiros, a Pneuma criou o primeiro inalador digital ativado por respiração totalmente integrado. Usando sua própria tecnologia de ejeção de gotas digital, o dispositivo da Pneuma, embora atualmente disponível apenas para fins de pesquisa, pode fornecer várias terapias pulmonares novas, inclusive biológicas.

