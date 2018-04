Pneuma Respiratory, Inc. nomme le Dr Steven Kesten en tant que président et directeur médical

Le Dr Kesten apportera une vaste expérience en matière de dispositifs pharmaceutiques et médicaux à une équipe de direction maîtrisant le lancement de nouvelles sociétés et les menant à des sorties publiques, dont deux sociétés de soins de santé. Le Dr Kesten rejoint Pneuma, alors que la société cherche à obtenir l'approbation de la FDA pour son portefeuille de médicaments ciblant l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). L'expérience du Dr Kesten en tant que vice-président des produits respiratoires chez Boehringer Ingelheim compte des rôles nationaux et internationaux clés dans les domaines du développement clinique, réglementaire et de la commercialisation. Elle constitue un atout pour la société alors que Pneuma poursuit ses relations de marketing et de distribution stratégiques dans le monde entier.

Durant ses fonctions chez Boehringer Ingelheim, le Dr Kesten a joué un rôle central dans le développement et le lancement du produit respiratoire à grand succès : le Spiriva® (tiotropium). En outre, le Dr Kesten a joué un rôle majeur dans le développement de la plateforme Respimat® pour plusieurs médicaments respiratoires. Le tiotropium (seul ou en tant qu'association médicamenteuse) génère un excédent de 4 milliards $ par an rien qu'aux États-Unis.

« Je suis incroyablement enthousiasmé par l'approche innovante de Pneuma pour améliorer l'efficacité des agents thérapeutiques qui contribueront à traiter les problèmes récurrents dans l'administration des traitements à une large population de patients qui continuent de souffrir d'asthme et de BPCO. Je crois que la technologie de l'inhalateur de Pneuma peut avoir une influence positive sur le vaste impact socioéconomique de la bronchopneumathie obstructive. La plateforme entièrement numérique et activée par l'inhalation offre la flexibilité nécessaire pour inclure toutes les classes de médicaments inhalés et dispose du potentiel pour explorer des besoins mal satisfaits dans d'autres pathologies. »

Avant d'exercer ses fonctions en tant que dirigeant chez Boehringer Ingelheim, le Dr Kesten a travaillé en tant que pneumologue titulaire au Toronto General Hospital et au Toronto Western Hospital, mais aussi comme membre du corps professoral à l'Université de Toronto. Lors de sa dernière année à Toronto, il a été nommé directeur médical du Programme de greffe pulmonaire de Toronto. Il a par la suite rejoint le Rush Presbyterian St. Luke's Medical Center en tant que directeur médical du Programme de maladies pulmonaires de stade avancé et de greffes pulmonaire de l'hôpital Rush et a été nommé professeur de médecine associé au Rush Medical College avant de rejoindre Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals. Ces dernières années, le Dr Kesten a travaillé en tant que directeur médical et vice-président exécutif chez Cytori Therapeutics puis comme directeur médical et vice-président chez Uptake Medical corp. Il a publié plus de 160 publications évaluées par des pairs tout au long de sa carrière.

À propos de Pneuma Respiratory

Lancée en 2015, Pneuma Respiratory est une société pharmaceutique située à Boone, en Caroline du Nord. Avec une équipe mondiale de chercheurs, médecins, concepteurs et ingénieurs, Pneuma a créé PNEUMAHALER™, le premier inhalateur numérique activé par l'inspiration entièrement intégré. Le système d'administration inhalée dispose d'une technologie Bluetooth entièrement intégrée permettant de fournir des informations sur l'administration des médicaments aux patients, aux membres de la famille et aux professionnels de santé. Utilisant la technologie [propriétaire/brevetée] d'éjecteur de gouttelettes numérique de Pneuma, le dispositif intégré de Pneuma, bien qu'il ne soit actuellement disponible qu'à des fins de recherche, peut potentiellement offrir à terme un éventail de thérapies novatrices, parmi lesquelles des médicaments biologiques, par voie pulmonaire. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.pneumarespiratory.com.

Contact presse : Rich Gimigliano, directeur financier

rgimigliano@pneumarespiratory.com

415-819-2477

SOURCE Pneuma Respiratory

Related Links

https://www.pneumarespiratory.com