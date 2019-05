Pneuma Respiratory y Leads Biolabs, Inc. anuncian sociedad

BOONE, Carolina del Norte, 15 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Pneuma Respiratory, Inc., desarrollador de un inhalador digital activado por la respiración (BDI) propietario, y Leads Biolabs Inc. anuncian un acuerdo que otorga a Pneuma una licencia exclusiva para desarrollar un panel de anticuerpos monoclonales para inmunoncología y moléculas de proteínas de fusión de Leads Biolabs para administración pulmonar de anticuerpos y moléculas de Leads. Utilizando la plataforma de inhaladores digitales de Pneuma, el acuerdo brinda acceso a un potencial inexplorado para administración pulmonar de las terapias de inmunoncología de Leads en el tratamiento de enfermedades pulmonares oncológicas o inmunitarias.

En una publicación reciente, Pneuma anunció la finalización de un estudio que demuestra la factibilidad de la administración de anticuerpos a los pulmones a través de su plataforma de inhalador digital. Este estudio, realizado en un modelo animal, indica que la plataforma de inhalador digital de Pneuma puede proporcionar un método para la administración pulmonar de terapias de anticuerpos monoclonales, lo que posibilita el tratamiento selectivo de enfermedades pulmonares oncológicas o inmunitarias.

"Esta colaboración es un desarrollo emocionante para el campo de la inmunoncología", dijo el doctor Ronald Bukowski, médico emérito de Cleveland Clinic Foundation. "Los abordajes que utilizan administración local de nuevos inhibidores del punto de control pueden proporcionar nuevas oportunidades de tratamiento para los pacientes que padecen una variedad de tumores malignos".

"Nos complace celebrar un acuerdo de licencia para la cartera de anticuerpos monoclonales de Leads Biolabs", dijo Eric Hunter, CEO y cofundador de Pneuma. "Estamos ansiosos por trabajar con su equipo para realizar estudios que puedan generar cambios positivos en el tratamiento futuro del cáncer de pulmón de células no pequeñas".

El Dr. Xiaoqiang Kang, presidente y CEO de Leads Biolabs, dijo: "Estamos muy emocionados de concretar este acuerdo de licencia con Pneuma Respiratory. El compromiso de una empresa líder en administración pulmonar digital de fármacos es un valioso respaldo a nuestra cartera. Creemos que la tecnología de inhalador digital de Pneuma combinada con nuestros anticuerpos creará nuevas oportunidades excelentes para ambas compañías. Estamos ansiosos por trabajar con Pneuma para llevar nuestros fármacos candidatos a los centros médicos tan pronto como sea posible".

Acerca de Pneuma Respiratory:

Lanzada en el año 2015, Pneuma Respiratory es una compañía farmacéutica radicada en Boone, Carolina del Norte. Con un equipo internacional de investigadores, médicos, diseñadores e ingenieros, Pneuma ha creado el primer inhalador digital activado por la respiración totalmente integrado. Este sistema de administración de inhalación incluye microfluidos digitales integrados con tecnología Bluetooth que pueden proporcionar información sobre la administración de fármacos para pacientes, familiares y personal médico. Utilizando la tecnología digital de eyector de gotitas de Pneuma, el dispositivo de Pneuma tiene el potencial de administrar básicamente un espectro de nuevas terapias, incluso biofármacos, a los pulmones. El primer inhalador digital activado por la respiración (breath-activated digital inhaler, BDI) en la actualidad se utiliza solamente con fines de investigación, y todavía no está en venta. Si desea más información, sírvase visitar www.pneumarespiratory.com.

Acerca de Leads Biolabs, Inc.:

Leads Biolabs, Inc., una compañía de Maryland Corporation, es una subsidiaria de total propiedad de Nanjing Leads Biolabs Co. Ltd., una empresa conjunta sino-estadounidense radicada en Nanjing, China. Leads Biolabs es una empresa biofarmacéutica impulsada por la innovación que cuenta con una rica cartera de más de 10 nuevos proyectos de fármacos para uso exclusivo o anticuerpos biespecíficos para inmunoterapia del cáncer y otras enfermedades graves para cubrir necesidades médicas insatisfechas. Si desea más información, visite www.leadsbiolabs.com.

