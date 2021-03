Pneus personalizados Techking começam a ser utilizados na Austrália e são bem avaliados pela Rio Tinto e pela XCMG

KARRATHA, Austrália, 25 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Equipadas com pneus personalizados Techking 23.5R25 ETD2S, as pás carregadeiras XCMG XC958 de alta qualidade chegaram a Karratha, na Austrália Ocidental, em meados de janeiro e começaram a transportar minérios para navios cargueiros para a compradora Rio Tinto. Com o objetivo de coletar o feedback dos usuários sobre os pneus personalizados Techking, o funcionário da área comercial da filial da Austrália Steve Coles fez recentemente uma visita à Rio Tinto.

O modelo do pneu foi desenvolvido especialmente para as pás carregadeiras de alta qualidade da série XCMG XC9 para realizar o transporte de minérios. Adotando uma fórmula exclusiva e padrões chevron, esses pneus personalizados melhoram substancialmente o desempenho em termos de resistência a cortes e resistência geral da parede lateral, conseguindo assim uma vida útil mais longa em condições especiais de trabalho. Allen Zhuo, engenheiro de serviços de campo da XCMG, disse a Steve que "Os pneus Techking e as pás carregadeiras XCMG foram colocados em uso para a Rio Tinto e funcionam bem no momento".

A entrega de pneus personalizados para as pás carregadeiras XCMG marca a segunda vez que a Techking oferece serviços personalizados de pneus para dois gigantes internacionais, além da solução de pneus personalizados para motoniveladoras. Esta é outra etapa conquistada para alcançar o objetivo da Techking de se tornar um fornecedor líder global de soluções de pneus para grandes maquinários de mineração.

Enquanto Steve visitava a Rio Tinto, foi recebido um relatório de testes com resultados satisfatórios em relação aos pneus 27.00R49 SUPER ROCK. Esses pneus foram personalizados para os caminhões basculantes rígidos Komatsu 785 que trabalham em uma mina de cobre da Rio Tinto na Mongólia. De acordo com o relatório dos engenheiros de serviços de campo da Techking, "os dados de monitoramento de março mostram que os pneus 27.00R49 SUPER ROCK alcançaram uma vida útil média de 4.201 horas até o momento e podem superar a expectativa da Rio Tinto, atingindo uma vida útil estimada de 10.406 horas".

FONTE Techking Tires Limited

SOURCE Techking Tires Limited