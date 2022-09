PNY apresenta a próxima evolução de GPUs NVIDIA GeForce RTX Série 40

HSINCHU, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A PNY anunciou hoje a expansão de sua linha de GPUs NVIDIA GeForce RTX® XLR8 Gaming com a adição dos novos lançamentos VERTO™ GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 de 16GB e GeForce RTX 4080 de 12GB.

PNY GeForce RTX® 4090, RTX 4080 de 16GB e RTX 4080 de 12GB. (PRNewsfoto/PNY Technologies Asia Pacific Limited)

Impulsionada pela nova e ultraeficiente arquitetura NVIDIA Ada Lovelace, a 3ª geração da RTX, as placas gráficas da série GeForce RTX série 40 são mais do que rápidas, dando aos gamers e criadores um salto quântico no desempenho, renderização neural e muitos outros recursos de plataforma líderes. Este enorme avanço na tecnologia GPU é a porta de entrada para as experiências de jogos mais imersivas, recursos incríveis de IA e fluxos mais rápidos de trabalho de criação de conteúdo. Essas GPUs levam os gráficos de última geração para o futuro.

A linha de GPUs PNY XLR8 Gaming GeForce série 40 estará disponível em três configurações diferentes: RTX 4090, RTX 4080 de 16GB e RTX 4080 de 12GB, todas alimentadas pela linha NVIDIA Ada Lovelace e a 3a geração de GPUs NVIDIA RTX, oferecendo realismo aprimorado de gaming, potente rastreamento de raios em tempo real e recursos de ponta para acelerar o seu jeito de jogar. Acesse o poder sem precedentes para romper barreiras de desempenho e alimentar sem esforço suas experiências gráficas nas placas gráficas mais rápidas em todas as resoluções, até mesmo em 8k.

Projeto de potência

As GPUs GeForce RTX 4090 e GeForce RTX 4080 oferecem desempenho extremo combinado com memória G6X superrápida para uma experiência incomparável de criação de conteúdo e jogos. Equipadas com ventiladores de arrefecimento triplos, kits de suporte VGA, adaptador PCIe-5 12VHPWR e iluminação EPIC-X™ RGB e oferecendo um estilo incrível. Experimente o arrefecimento de alto desempenho mesmo durante os jogos e a criação de conteúdo mais exigentes com 8 tubos de calor no RTX 4090 e RTX 4080 de 16GB, 7 tubos de calor no RTX 4080 de 12GB e uma câmara de vapor no RTX 4090. Tanto o RTX 4090 quanto o RTX 4080 incluem três ventiladores de de 100 mm, cubos de de ventilador com duplos rolamentos esféricos duráveis e são construídos com uma elegante placa traseira de alumínio para proteger os componentes sensíveis e oferecer resfriamento adicional.

Personalização de overclock e ARGB

As GPUs PNY GeForce RTX 4090 e RTX 4080 apresentam eletrizante iluminação EPIC-X RGB. Oferecendo a melhor experiência de iluminação controlável com infinitas possibilidades de iluminação ARGB. Eleve o nível da sua placa gráfica e ilumine o seu sistema, mostrando o seu estilo único com iluminação RGB vibrante, compatível com o software de controle VelocityX™ da PNY. Personalize e monitore dados estatísticos críticas como relógio central, relógio de memória, temperatura do núcleo, velocidade do ventilador, iluminação RGB e muito mais. Ajuste os parâmetros da sua placa gráfica e controle a iluminação da sua placa com VelocityX™.

PNY GeForce RTX 4090

GDDR6X de 24GB (384 bits)

Ventilador triplo

PCI Express 4.0

DisplayPort 1.4a e HDMI 2.1

EPIC-X RGB

Overclock: por meio de software VelocityX

PNY GeForce RTX 4080 de 16GB

GDDR6X de 16GB (256 bits)

Ventilador triplo

PCI Express 4.0

DisplayPort 1.4a e HDMI 2.1

EPIC-X RGB

Overclock: por meio de software VelocityX

PNY GeForce RTX 4080 de 12GB

GDDR6X de 12GB (192 bits)

Ventilador triplo

PCI Express 4.0

DisplayPort 1.4a e HDMI 2.1

EPIC-X RGB

Overclock: por meio de software VelocityX

Disponibilidade de produto

O PNY GeForce RTX 4090 estará disponível a partir da primeira quinzena de outubro. O PNY GeForce RTX 4080 de 16GB e o PNY GeForce RTX 4080 de 12GB estarão disponíveis a partir da primeira quinzena de novembro. Entre em contato com distribuidores locais ou siga nossas redes sociais para obter mais informações.

Sobre a PNY Technologies

Fundada em 1985, a PNY Technologies®, Inc. celebra mais de 35 anos de excelência nos negócios como fabricante e fornecedora líder de cartões de memória Flash, Flash Drives USB, Solid State Drives, módulos de atualização de memória de computador e placas gráficas da NVIDIA® GeForce® Consumer. Com sede nos EUA, a PNY mantém instalações na América do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e América Latina.

