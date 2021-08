Po modernizacji o wartości 45 mln USD PARKROYAL COLLECTION Marina Bay został gruntownie przekształcony w pierwszy singapurski „ogród w hotelu"

SINGAPUR, 4 sierpnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Po remoncie wycenianym na 45 milionów dolarów, hotel PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, należący do grupy Pan Pacific Hotels Group, został ostatecznie przeobrażony w pierwszy singapurski „ogród w hotelu", co czyni go jednym z najbardziej ekologicznych i innowacyjnych obiektów w kraju.