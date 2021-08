PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, deviant le premier « jardin dans un hôtel » de Singapour

SINGAPOUR, 5 août 2021 /PRNewswire/ -- Après une rénovation de 45 millions de dollars, le PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, propriété du Pan Pacific Hotels Group, a achevé sa transformation et devient le premier « Jardin dans un hôtel » de Singapour, faisant de cet hôtel l'un des plus innovants et des plus écologiques du pays.